Agroexportaciones peruanas incrementaron 11,6% en el primer semestre

En el primer semestre de año (enero-junio) las agroexportaciones sumaron US$ 4.112 millones, registrando los envíos de frutas un crecimiento de 11,6% comparado con el mismo período del año pasado, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) de Perú.

En dicho periodo, las exportaciones agrarias no tradicionales totalizaron US$ 3.906 millones, monto 6,1% mayor al observado en 2022.

Los principales productos del ranking agroexportador fueron uvas frescas (US$ 667 millones y una participación del 17%), paltas (US$ 618 millones y una participación del 16%), mangos frescos (US$ 207 millones y una participación de 5,3%), arándanos rojos frescos (US$ 185 millones y una participación de 4,7%), alimentos de animales (US$ 135 millones y una participación de 3,5%), y espárragos frescos o refrigerados con US$ 117 millones en exportaciones y una participación del 3%.

También destacó la mayor colocación de mango congelado (US$ 95 millones y una participación de 2,4%), las demás frutas frescas (US$ 88 millones y una participación de 2,2%); demás cacao en grano (US$ 74 millones y una participación de 1,9%), y demás páprika (US$ 70 millones y una participación de 1,8%). Estos 10 productos, en conjunto, concentrarían el 57, +7% de la oferta exportable no tradicional.

En este primer semestre, el Midagri resaltó que, dentro de la canasta de productos no tradicionales, las exportaciones de frutas y hortalizas alcanzaron ventas por US$ 2.351 millones (60% de las agroexportaciones no tradicionales), cifra que significó un aumento de 9,6% respecto al mismo período de 2022.

MERCADOS DESTINO

Por otro lado, la entidad ministerial reportó que los 10 principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, Chile, China, México, Inglaterra, Colombia, Canadá. Este grupo de países concentró el 77,6% del total del valor exportado en el periodo de estudio.

Asimismo, el Midagri informó que, a junio de este año, las agroexportaciones regionales crecieron en 10 de 24 regiones, destacando la expansión registrada en la costa (3,2%), específicamente por el aumento de Áncash (11%) con paltas, mangos frescos, arándanos rojos frescos; Arequipa (14%) con las demás frutas frescos, demás algas, uvas frescas; La Libertad (9,3%) con paltas, alimentos de animales, arándanos rojos frescos; e Ica (6,1%) con las uvas frescas, paltas, entre otros.

En la sierra se registró el aumento de las ventas de Apurímac (31%) destacando productos como paltas, las demás kiwicha y papas procesadas; así como los envíos de Huancavelica (286%), destacando productos como paltas, demás frijoles, los demás hongos y trufas secos.

En la región selva se registró el incremento de las agroexportaciones de San Martín (6,4%) destacando productos como cacao en grano, aceite de palma y sus fracciones, café sin tostar sin descafeinar.