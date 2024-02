Airbnb anota un año histórico en ofertas de alojamientos y alista su salto a la implementación de IA

Ha quedado claro que 2023 fue un año de contrastes para Airbnb. Por un lado, la plataforma de alojamientos debió lidiar con una oleada de regulaciones en Estados Unidos y Europa, que limitaba la emisión de licencias de alquiler, así como los días de estancia. Mientras que en Latinoamérica, Uruguay sorprendió a la región al impulsar un proyecto de ley que buscaba que las viviendas de uso turístico cumpliesen con los mismos requisitos que la hotelería tradicional del país. A pesar que el proyecto no fue aprobado finalmente, dejó dudas en el aire sobre la continuidad del boom inmobiliario de Airbnb.

Sin embargo, este martes 14, la compañía publicó un informe que reporta cómo ha superado las expectativas iniciales de crecimiento para 2023. Así, cuando cerró el año, la oferta de alojamientos de Airbnb era la mayor hasta la fecha: 7,7 millones de anuncios activos. Se trata de una cifra que es 18% mayor a la del año previo, gracias al repunte sostenido en todas las regiones. En Latinoamérica, los números también son alentadores: las reservas de huéspedes crecieron un 22% interanual en el cuarto trimestre.

De hecho, se duplicaron las cifras del último trimestre de 2019, en Chile, Ecuador, Perú y Brasil. Incluso, en este último, la empresa estuvo cerca de duplicar las cifras de este periodo pre pandemia. Por su parte, Airbnb asegura que este crecimiento se debe al impacto del servicio “Noches y Experiencias”, que consiste en ofrecer a los turistas la práctica de actividades y hobbies a cargo de los anfitriones locales. Si bien es un paquete separado al alojamiento tradicional, es evidente que genera un valor agregado al permitir una exposición directa a las culturas locales.

Otro factor a considerar sería la reducción de las tarifas de limpieza, una de las principales quejas de miles de usuarios por conllevar gastos adicionales. Para revertir esta tendencia, en 2023, Airbnb trabajó para que alrededor de 300.000 anuncios eliminen o reduzcan estas tarifas en un intento de mejorar el atractivo de las ofertas turísticas.

Al igual que el flujo de huéspedes, los resultados financieros también involucran un balance positivo, pese a los reveses. Airbnb cerró el año pasado con unos ingresos de US$ 9.917 millones, un 18% más que en 2022. Asimismo, el récord de beneficios fue superado, con un resultado neto de US$ 4.792 millones, obteniéndose un aumento interanual del 153%. Por otro lado, en el cuatro trimestre de 2023, la plataforma perdió US$ 349 millones, como consecuencia de un evento puntual: la Agencia Tributaria Italiana obligó a Airbnb a pagarle 576 millones de euros (US$ 617 millones) en diciembre. El motivo era la resolución de un litigio por impago de impuestos entre 2017 y 2021 en el país europeo.

EL AS BAJO LA MANGA

Aunque la diversificación de servicios se presenta como la clave para sobrellevar las regulaciones estatales, Airbnb ya anunció que cuenta con un plan B. “Creemos que ahora es el momento de expandirnos más allá de nuestro negocio principal y reinventar Airbnb. Aunque este será un viaje gradual de varios años, estamos entusiasmados por compartir más sobre esto más adelante en 2024”, declaró la compañía en una carta a sus accionistas.

A continuación, la empresa anuncia que se encuentra en un “punto de inflexión”: ya han invertido tres años en mejoras de su servicio principal y ahora están listos para embarcarse en el “próximo capítulo”. No es una novedad del todo. Cuando El País (España) entrevistó a Brian Chesky, consejero delegado de Airbnb el noviembre pasado, este enfoque ya se asomaba en el horizonte.

“Estamos estudiando un montón de nuevas oportunidades de productos y servicios. No tenemos nada que pueda compartir ahora mismo. Pero el enfoque general que he tenido es que cuanto más le gusta a la gente lo que haces, más quieren otras cosas de ti”, declaró Chesky.

Esto ahora se traduce en la apuesta a futuro de Airbnb: la inteligencia artificial. En primer lugar, se implementará lo predecible. Los nuevos servicios de la plataforma tendrán nuevas integraciones de IA y servicios de terceros en sus productos. Esto incluiría algoritmos más potentes que permitan recomendaciones de viaje más personalizadas para los huéspedes, así como una mejor experiencia de usuario para los anfitriones. Chesky denomina este modelo como el “asistente definitivo”, una aplicación que se adapte, evolucione y cambie en tiempo real, según las preferencias de su usuario.

Pero las aspiraciones de Airbnb no se limitan a integrar algoritmos ya existentes, sino experimentar con propios. Por ejemplo, la compañía adquirió a finales de 2023 GamePlanner.AI, una de las firmas que creó Siri, el asistente artificial de Apple. Esto no significa que la plataforma tenga en mente la creación de modelos de lenguaje y servicios de IA generativa. En cambio, la meta del equipo de Chesky es mejorar la interfaz de la plataforma.

“Aunque los modelos son muy potentes, la interfaz no es realmente una interfaz de IA. Es la misma interfaz de la década de 2000. Es la típica interfaz web clásica. Así que creemos que los modelos, en cierto sentido, están probablemente infrautilizados”, expresó Chesky en una conferencia para analistas digitales.

LA EXPLORACIÓN DE OTROS MERCADOS

Los planes para el servicio de alojamiento implican a su vez el crecimiento en países, donde el alcance de Airbnb es aún menor. Este 2024 inició con seis millones de huéspedes celebrando en un alojamiento de la compañía, pero la mayoría se concentra en mercados grandes como Brasil, Alemania y Corea del Sur. El objetivo actual es impulsar los servicios en países pequeños, aunque con alta demanda turística, como Suiza, Bélgica y los Países Bajos.

A mediano plazo, se prevé la recepción de ingresos de entre US$ 2.030 a 2.070 millones, lo que significa un crecimiento del 12% al 14%. Esta alza se vería influenciada por la Semana Santa de marzo. Y pese a que no se registrarían números similares en los meses siguientes, la compañía tiene las esperanzas puestas en los Juegos Olímpicos de París 2024. A tal punto que esperan acoger a medio millón de turistas en la “ciudad luz” durante las Olimpiadas. Vale la pena preguntarse cómo las autoridades francesas reaccionarán a este gran flujo de turistas en alojamientos alternativos.