Anuncios de posibles cambios, la llegada de un nuevo ETF y el juicio a un magnate de las criptobolsas, así fue la primera semana de octubre para el Bitcoin

Esta semana ha sido de marcados contrastes para el Bitcoin. La criptomoneda abrió este viernes con una cotización de US$ 27.484,03, lo que significa un cambio de -1,13% en las últimas horas. Aunque se trata de un descenso moderado que se ha visto contrastado por breves períodos de alza a lo largo de los últimos días. No obstante, la semana abrió con la criptomoneda alcanzando su máximo valor en seis semanas: el valor de mercado del Bitcoin subió 5,4% cotizándose en US$ 28.576, la suma más alta desde el 17 de agosto.

Otras criptomonedas como Ether, Litecoin y Solana también registraron alzas temporales, antes que su valor vuelva a descender. Esta volatilidad se produjo a puertas del juicio de Sam Bankman-Fried, fundador de la extinta criptobolsa FTX. El otrora “rey de las criptomonedas” ahora es acusado de maquinar fraudes a gran escala y robar dinero de sus clientes para invertir en su plataforma.

A pesar del duro golpe que implica para la reputación de las criptomonedas, Christopher Storaker, CEO de Arch.Finance no cree que el caso impacte en el valor del mercado. “El mayor del impacto relacionado a FTX ya se dio cuando el exchange colapsó el año pasado. En el largo plazo, un potencial impacto puede darse si el ambiente regulatorio en Estados Unido empeora aún más como consecuencia de los hallazgos que puedan salir a partir del juicio”, declaró el analista financiero para AméricaEconomía.

Todo apunta a que el repunte del Bitcoin el último lunes se dio principalmente por la creencia de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unido (SEC) aprobaría pronto el ETF de Bitcoins propuesto por BlackRock, pese a que el regulador postergó la decisión la semana pasada. Storaker considera que la introducción del ETF sí causaría un impacto considerable en el mercado de las criptomonedas. “Al proporcionar una forma regulada para que los inversores institucionales obtengan exposición a Bitcoin, el ETF podría aumentar la demanda y, en consecuencia, el precio de Bitcoin”, sostuvo el vocero de Arch.finance. Asimismo, el nuevo ETF podría influir en que el Bitcoin obtenga mayor aceptación y validación entre los principales inversores del mercado.

Por otro lado, Arch.finance mantiene sus proyecciones optimistas en torno a una inminente alza del Bitcoin hacia una cotización de US$ 30.000. “A comienzos de año hicimos una consulta a diversos operadores de mercado y la expectativa para final de este año justamente se centraba en ese nivel”, declaró Storaker.

Cabe destacar que la última subida destacada del Bitcoin se registró este martes luego de que Satoshi Nakamato, seudónimo del fundador de la criptomoneda, publicase en “X” un anuncio en el que anticipó la “exploración de diferentes aspectos que no estaban explícitamente contenidos en el libro blanco (manual de Bitcoin)”. La sorpresa causada por la publicación fue doble: la cuenta no publicaba nada desde 2018 y la identidad real del creador de Bitcoin sigue siendo un misterio. Por ello, no fue de extrañar que la criptomoneda registrara un alza del 20% en su cotización, durante el transcurso del martes 3.