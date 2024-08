Aporte de yacimiento Camisea al Estado Peruano supera los US$ 16 mil millones

Camisea, el megayacimiento de gas natural más importante del Perú ubicado en la selva del Bajo Urubamba (Cusco), cumple esta semana dos décadas de actividades.

Desde el inicio de sus operaciones, el 4 de agosto del 2004, el aporte de Camisea al Estado supera los 60 mil millones de soles (unos US$ 16 mil millones), en los que más de S/15 mil millones (US 4 mil millones) se generaron en pago de impuesto a la renta y S/ 45 mil millones (US$ 12 mil millones) en pago de regalías, una de las tasas más altas de la región, afirmó la empresa detrás del proyecto en un comunicado.

Los más de US$ 16.000 millones en contribución fiscal equivale a la construcción de 985 colegios de alto rendimiento (COAR) que beneficiarían a 295 mil estudiantes por año.

Los recursos generados por Camisea en las últimas dos décadas permitieron que el Estado transfiriera al Gobierno Regional del Cusco, por concepto de canon, S/ 30 mil millones (US$ 8 mil millones), lo que equivale a recibir S/ 4 millones o US$ 1 millón diarios, durante 18 años.

Asimismo, la provincia cusqueña de La Convención recibió por canon S/ 13 mil millones. Hasta el 2016, Echarati recibió, como distrito productor, S/ 3 mil millones. A partir del 2017, en que se crea el distrito de Megantoni, el canon se traslada hacia esta comuna, que ha recibido S/ 1.7 mil millones.

LA CREACIÓN DEL FOCAM

El FOCAM contribuye al desarrollo de las regiones por donde se despliegan los ductos que transportan los hidrocarburos de Camisea.

En los últimos 20 años, los ingresos generados por la operación gasífera permitieron que el Estado distribuya S/ 6 mil millones por concepto de FOCAM a las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Lima (provincia), Ucayali e Ica.

Camisea ha generado también un impacto al PBI peruano de más de S/ 178 mil millones, consolidando su posición como un importante motor económico nacional, según revela el informe “Aportes económicos de Camisea al Perú entre 2004 y 2023” elaborado por Macroconsult.

Uno de los logros más destacados de esta operación es el cambio en la matriz energética del Perú. Más del 40% de la energía eléctrica del país se genera con gas natural, lo que ha permitido reducir la dependencia de combustibles más costosos.

Camisea produce actualmente el 96% del gas natural del país y abastece al 70% del mercado local de GLP. Su inversión acumulada desde 2001 asciende a S/ 16 mil millones, fortaleciendo e impulsando el desarrollo energético del territorio nacional.

El gas natural de Camisea está presente en 10 regiones del país, beneficiando a más de 2 millones de hogares y a más de 3,800 comercios e industrias. Asimismo, más de 450 mil vehículos utilizan el Gas Natural Vehicular (GNV), y existen más de 340 estaciones de servicio de este combustible distribuidas en todo el territorio peruano.