App mexicana Taxer apuesta por capitalizar la declaración de impuestos de las personas

Eliminar al intermediario. Esa parece ser la consigna de la app taxer, que por estos días se promueve como la primera aplicación fiscal 100% automatizada destinada para personas que se encuentran bajo el régimen de sueldos y salarios, es decir para personas que trabajan para una empresa y que deben presentar su declaración de renta en abril.

Y es que como en muchos países, este es el mes de la pesadilla tributaria, ya que tanto empresas como personas naturales o físicas en México deben realizar su declaración de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Si bien no todas las personas físicas están obligadas a hacer la declaración de impuestos, ya que algunas empresas descuentan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en cada pago, las personas naturales, a partir de cierta cantidad de ingresos tienen la obligación de declararlo.

Ahí es donde se activa la promesa de Taxer, que por realizar casi automáticamente el servicio ofrece un costo más bajo que el de un contador, y más seguridad que fiarse de la propuesta de declaración que hace el SAT on line, ya que a veces no contiene toda la información requerida, sostiene Andrés Castellanos, el CEO de taxer.

Además, el escenario fiscal actual se prevé ajustado, ya que hasta septiembre pasado el fisco federal autorizó un 14% menos de recursos en el caso de devoluciones automáticas a las personas físicas, respecto a lo devuelto en el mismo periodo de 2021, lo que parece indicar que el SAT,endureció sus criterios y rechazó las solicitudes de devolución de impuestos a los contribuyentes, según reportó El Economista en 2022.

Ante eso Taxer recalca su ventaja respecto de dejarlo en manos de solo contribuyentes.

“Lo que buscamos con esta aplicación es que las personas reciban mayor devolución de sus declaraciones o de sus impuestos. Nosotros estamos mal acostumbrados a esperar que llegue abril y cumplir con la presentación, ya sea a través de un contador, o bien directamente en el portal del SAT. Pero dejamos pasar oportunidades al no tener la costumbre de revisar nuestros impuestos durante el año, perdiendo la opción de acrecentar el saldo. Desde la aplicación se procura que los usuarios vean el saldo diario de impuestos para que vean como crece, y se reconozcan las palancas que se pueden mover para tener un saldo mayor”, indica Castellanos a AméricaEconomía.

Taxer es una app de registro gratuito, en la que el usuario debe ingresar su Registro Federal de Contribuyente. Luego la plataforma automáticamente baja la información tributaria de los últimos dos años.

“A partir de esa información, llamada CDFis, realizamos el cálculo, y te brindamos el cálculo del año fiscal anterior, que puede ser que ya lo hayas presentado o estés por presentarlo, y te brindamos el año corriente actualizado. Entonces se puede visualizar cómo va cambiando el saldo, a partir de las facturas deducibles”.

Desde la aplicación se brinda la información no solo desglosada, sino también explicada, con información y videos explicativos y guías que indican que se puede deducir y la codificación correspondiente.

“La idea es que la gente se involucre, vea cómo su dinero va creciendo, y entienda las palancas que debe mover para acrecentar el saldo a favor. Por ejemplo, en deducciones se indica el concepto conjuntamente con el monto que se va llevando. Ya que cada concepto tiene un límite de monto deducible la idea es que puedas ir evaluando”, explica el CEO.

Así las cosas, Castellanos ve a su creación como un game changer en la forma en que se realiza la declaración de impuestos en México.

“Es el primer software contable dedicado a este régimen, si bien hay servicios similares, no hay ninguna aplicación. Nos estamos basando en la tecnología disponible, en los servicios tecnológicos del SAT y de toda la facturación electrónica para basarnos en solucionar un problema que puede ser un complejo de poco entendimiento. Entonces no estamos basando en tecnología para que las personas entiendan mejor, para educarlos en temas de impuestos. Pero sobre todo brindarles herramientas gratuitas para que puedan incrementar su saldo a favor”, indica.

Por otro lado, no se ven como una competencia que deje fuera del negocio a las firmas contables, ya que, si bien el servicio de Taxer es pagado, abarca otros tipos de contribuyentes. Para presentar la declaración existen dos modalidades: los obligados a presentar por acumular ingresos mayores a US$ 22.000 al año o tener más de un empleador. Para estos segmentos, el servicio de la declaración que hacer la app tiene un costo de US$ 38.

“La mayoría de las personas y softwares están enfocados para personas físicas y con actividad empresarial, personas morales con carga fiscal mayor al régimen que estamos atendiendo. Entonces para un contador que solo lo buscan en abril para presentar las declaraciones anuales y no saben si volverán a contratarlo el próximo año, puede ser que estas personas no sean un negocio tan atractivo para ellos (…) porque debe dedicarle mucho tiempo para realizar los cálculos, mientras que sobre lo que está cargado en el SAT se tiene visibilidad”, explica el CEO.

BUSCANDO EL FINANCIAMIENTO

Formado en administración de empresas, Andrés Castellanos se ha desarrollado en planificación estratégica de operaciones y comerciales, proyecciones financieras y gestión de negocios.

Su idea para hacer la app ocurrió tras el nacimiento de sus hijos, cuando se planteó cómo incrementar sus devoluciones. Así, taxer comenzó a gestarse en enero de 2022 y en abril de ese mismo año se cerró una ronda de capital semilla de US$ 135.000 que dio paso a la primera versión del aplicativo.

Dentro de sus planes se encuentra cerrar una ronda de inversión que será para desarrollar los cimientos tecnológicos necesarios para adquirir usuarios a gran escala.

“Ahora estamos en medio de la ronda con el objetivo de cerrar en US$ 1.000.000. Lo hemos levantado entre empresarios de diversas industrias, que vieron la oportunidad de inversión en esta herramienta por lo innovadora y la propuesta de valor que ofrece”, detalla Castellanos.

Hasta ahora, todo ha sido una ronda de capital semilla como parte de su estrategia. “Hasta el momento los socios son empresarios con diferente actividad económica, que han decidido participar con nosotros, y por el momento por así lo mantenemos, sin el objetivo de pasar a una serie A.

La promesa de la app taxer tendrá una prueba de fuego este mes. Pero ¿será exitosa en un país con alta informalidad laboral como México?

Castellanos cree que sí, porque si bien México tiene un alto porcentaje de personas en el sector informal, “al ser un país tan grande, se convierte en el país con más personas registradas en Hacienda de la región. Entonces con todo el nivel de informalidad incluso, México continúa siendo un país atractivo en este aspecto. Según los datos de la última encuesta de la población económicamente activa se sabe que hay 26 millones de personas empleadas en el sector formal, entonces comparado con el resto de Latinoamérica continúa siendo muy alto”, concluye.