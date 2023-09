Apple presenta iPhone15 y sus acciones cierran 1,7% a la baja

Apple ha presentado la nueva familia de smartphones iPhone 15, en la que por primera vez utiliza el conector USB tipo C y que llegan con nuevos servicios por satélite como la asistencia por carretera o la función "Find My".

La familia iPhone 15 se compone que dos modelos, Iphone 15 y iPhone 15 Plus, que varían principalmente en el tamaño, ya que el primero ofrece una diafonal de 6,1 pulgadas mientras que el segundo asciende hasta las 6,7 pulgadas, lo que, para Apple, mejora la lectura de textos y permite ver los textos con letras más grandes.

Los dos equipos emplean una pantalla retina XDR con bordes más delgados y soporte para Dolby Vision. Es más brillante; admite 1.600 nits pero puede alcanzar un pico máximo de 2.000 nits.

Este elemento mantiene la pantalla dinámica, el pequeño panel que aparece en la parte superior para las notificaciones, la reproducción de música o las direcciones de Maps, y que ahora también integra servicios de terceros para conocer los resultados de los partidos o seguir un pedido.

La compañía ha destacado el diseño de los dos modelos, que tienen un nuevo contorno fabricado en aluminio de grado aeroespacial y con nanopartículas de cristal y un frontal protegido con ceramic shield que, según Apple, es más duro que el vidrio, lo que hace que dure más tiempo.

Incoporan, además, un nuevo sistema de cámara liderado por una lente de 48 megapíxeles que permite maximixar la resolución de la foto a 48 megapíxeles para obtener más detalles.

También emplea la computación para sacar fotografías de 24 megaíxeles con "una imagen increíble y el doble de resolución" con el recurso de la tecnología de agrupación de píxeles y el photonic engine, que mejora la iluminación.

La cámara también cuenta con un telefoto de 12 megapíxeles que admite dos aumentos, graba vídeos y saca fotografías en 4K, y mantiene el encuadre con el acercamiento continuo al acercar o alejar el zoom.

La compañía también ha destacado la fotografía de retratos. La cámara de los iPhone 15 obtiene fotos con más detalle y un color más vivo, y ello sin tener que cambiar a un modo retrato como tal, ya que utiliza el aprendizaje automático para detectar la presencia de una persona o un animal (como un perro o un gato). Esta función llega con iOS 17.

Admite retratos con super resolution y cambio de enfoque de un sujeto a otros. También mejora el modo noche, que muestra detalles más nítidos y colores más precisos, y con un contraste notable.

En lo que respecta al rendimiento, los iPhone 15 utilizan el procesadot A16 Bionic, el mismo que se introdujo con iPhone 14 Pro el año pasado. Este cuenta con 16 núcleos que ayudan a gestionar al computación del teléfono, en fotografía o en traducciones, por ejemplo; también una GPU de cinco nucleos con un 50% más de ancho de banda que el chip anterior y una CPU de seis núcleos que es un 20% más eficiente.

La batería de los iPhone 15 soporta todo el día. Incopora, además, un chip de banda ultra ancha de segunda generación, que hace más preciso el rastreo de un dispositivo. También ofrece conectividad 5G y en llamadas mejora la calidad del audio con modelos de aprendizaje automático que priorizan las voz o la aíslan en entornos ruidosos.

La compañía ha ampliado los servicios disponibles vía satélite, que ahora admite la asistencia en carretera y la función "Find My iPhone". Dado que estos servicios requieren un coste adicional con un operador satélite, con los nuevos iPhone 15, Apple afirma que ofrecerá dos años gratis.

Un cambio destacado en los nuevos iPhone es la integración del conector USB tipo C por primera vez en un iPhone. Este cambio hace que ya sea posible utilizar el mismo cable para cargar un Mac, un iPad e incluso los AirPods Pro. No obstante, los nuevos smartphones también incorporan la carga inalámbrica magnética MagSafe con soporte para dispositivos con Qi2.

iPhone 15 y iPhone 15 Plus estarán disponibles en rosa, amarillo, verde, azul y negro con 128GB, 256GB o 512 GB de capacidad desde US$ 1.029,4 y US$ 1.190,5, respectivamente.

Por otro lado, cabe recordar que ha sido un verano difícil para los inversores de Apple, quienes han visto caer las ventas más del 10% desde finales de julio.

Primero fueron las ganancias de Apple entregadas el 3 de agosto, las que decepcionaron al mercado. Luego, la semana pasada, la acción se vio afectada por informes de que China restringía el uso del iPhone entre los trabajadores gubernamentales. Las acciones cerraron hoy martes con una caída del 1,7%.