Argentina aprobó contratos de exploración de dos nuevas áreas no convencionales en Vaca Muerta

La provincia argentina de Neuquén aprobó los contratos de exploración de dos nuevas áreas en la formación de Vaca Muerta, Aguada de Castro Oeste Bloques I y II y Bajo del Toro Este, que requerirá inversiones iniciales por más de US$ 85 millones durante los próximos cuatro años.

Los contratos fueron firmados entre la empresa estatal Gas y Petróleo de Neuquén con Pan American Energy, firma que compromete trabajos e inversiones por más US$ 65 millones para la Exploración, Desarrollo y Producción del área Aguada de Castro Oeste Bloques I y II, y US$ 1,2 millones en concepto de derecho de acceso al área.



El segundo contrato fue con las empresas Interoil Argentina y Selva María Oil, que llevarán adelante la exploración, desarrollo y producción del área Bajo del Toro Este, con una inversión prevista superior a los US$ 20,5 millones.



Según lo presentado por las empresas, el cronograma tentativo de trabajos en el primer periodo de exploración de cuatro años, incluye la perforación de un pozo exploratorio en el Bloque I del área y la perforación de un segundo pozo exploratorio en el Bloque II, de una profundidad vertical de aproximadamente 2.800 metros y una rama horizontal de aproximadamente 3.000 metros, contemplando la realización de 45 etapas de fractura.



Aguada de Castro Oeste Bloques I Y II se encuentra ubicada en el sector centro de la provincia del Neuquén, en el departamento Añelo -parte central de la Cuenca Neuquina-, y según el mapa de distribución de fluidos de la Formación Vaca Muerta se encuentra emplazada en la ventana de generación de gas seco.



La firma se hizo en el marco de la convocatoria al Plan Exploratorio Neuquén que lleva adelante GyP.