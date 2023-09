Argentina: la brecha en el salario pretendido entre el sector IT y el resto del mercado se acorta en Buenos Aires

El sector de Integración y Servicios (IT) continúa ganando terreno en Argentina. Un informe del Ministerio y Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de Buenos Aires reportó que para julio de 2023, el sector IT representaba casi un 6% del empleo total de la capital argentina. Este porcentaje implicaba un total de 96.399 empleados activos en la industria.

Ahora, un nuevo estudio revela que en el primer semestre de 2023, el sueldo requerido promedio en Buenos Aires fue un 29,3% más alto que el de la media del mercado, mientras que en el segundo semestre de 2022 superaba con un 39% al del resto de los sectores. Esto representa una disminución de 10% en la brecha salarial entre el sector IT y el resto del mercado. La última vez que hubo un descenso similar fue durante el primer semestre de 2022, cuando se registró que los salarios pretendidos promedios eran un 28% más altos que los del mercado frente a un 42% del periodo anterior.

Estos datos se desprenden del Index IT, un estudio semestral elaborado de forma conjunta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, y el portal de empleos Bumeran que analiza diferentes variables del mercado laboral del sector tecnológico

Según el seniority, la brecha salarial también presenta un descenso en la diferencia de las remuneraciones pretendidas del sector tecnológico y la media del mercado en los niveles senior, semi senior y de jefe o supervisor.

La brecha salarial del primer semestre de 2023 representa un 26,8% en los niveles junior; un 27,3% en los puestos senior y semi senior, y alcanza el 31,6% para los senioritis de jefe o supervisor. Por su parte, en el segundo semestre de 2022, la brecha fue de un 13% en los niveles junior; representó un 27% en los puestos senior y semi senior, y alcanzó el 57% para los senioritis de jefe o supervisor. A pesar de esta disminución, los salarios pretendidos del sector IT siguen siendo más altos que los de la media del mercado.

“El sector IT es una industria clave para el desarrollo de la Ciudad por su capacidad de generar inversiones, puestos de trabajo y buen clima laboral", afirmó José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico y Producción.

El funcionario destacó: “Los perfiles vinculados a la innovación, la tecnología y a la industria del conocimiento son cada vez más demandados. Contar con la información que provee el Index IT es fundamental para generar políticas de empleabilidad que permitan la formación de personas acorde a esta necesidad del mercado de trabajo”.

“Como está pasando a nivel mundial, podemos observar una leve contracción del mercado laboral IT en el AMBA después del crecimiento vertiginoso que tuvo durante la pandemia. Esta contracción se ve claramente reflejada en una menor cantidad de búsquedas por parte de las organizaciones y en una disminución del salario pretendido por parte de los talentos IT. Sin embargo, este sector sigue presentando un gran crecimiento y los salarios siguen siendo los más altos del mercado”, explica Diego Amado, CTO de Jobint.

¿Cuáles son los salarios requeridos promedio en el sector IT?

En junio de 2023, el salario pretendido IT en los puestos junior fue de 257.098 pesos mensuales (US$ 734,6), mientras que el promedio del mercado era de 202.700 pesos (US$ 579,2). En las posiciones senior y semi senior, la remuneración requerida en el sector IT fue de 370.961 pesos por mes (US$ 1.060), y la media del mercado era 291.317 pesos (US$ 832,4) . En los senioritis de jefe o supervisor, el sueldo solicitado fue 621.042 pesos (US$ 1.774,6), y el promedio del mercado fue de 472.036 pesos (US$ 1.348,8).

En el primer semestre de 2023, el diferencial en el salario pretendido en relación con el mismo periodo de 2022 pasó del 2,4% al 11,8% en los puestos junior, del 31,7% al 24,8% en las posiciones senior o semi senior, y del 50,6% al 43,7% en los niveles de jefe o supervisor. Es decir, la brecha de salarios pretendidos disminuyó en los senioritis de mayor jerarquía en relación con el mismo período del año anterior.

Al considerarse los datos, desde el segundo semestre de 2019 puede observarse una tendencia de crecimiento de la brecha del salario pretendido entre la media del mercado y la de IT. En aquel momento, había una diferencia del 1% en los puestos junior, del 17% en las posiciones senior y semi senior, y del 19% en los niveles de jefe o supervisor.

¿Cuáles son las posiciones IT junior con mayores salarios pretendidos? Los 5 puestos IT junior son: Liderazgo de proyectos con 460.000 pesos (US$ 1.314,4), Análisis funcional con 225.000 pesos (US$ 642,9), Seguridad informática con 225.000 pesos (US$ 642,9), Telecomunicaciones con 212.500 pesos (US$ 607,2) y Testing / QA / QC también con 212.500 pesos (US$ 607,2).

Las posiciones IT senior o semi senior con mayores remuneraciones requeridas son: Tecnologías de la información con 956.250 pesos (US$ 2.732,4), Liderazgo de proyecto con 487.500 (US$ 1393), Infraestructura con 450.000 pesos (US$ 1.285,8), Análisis funcional con 420.000 (US$ 1.200) y Análisis de datos con 400.000 pesos (US$ 1.143).

Se registró el menor nivel de participación de mujeres en IT desde 2018

Si se analiza el informe desde una perspectiva de género, solamente el 21% de las postulaciones en tecnología fueron de mujeres durante el primer semestre de 2023, lo que significa una disminución de 12,5% en relación al semestre anterior, que alcanzaba el 33,5%.

Esta disminución en el nivel de participación de mujeres en IT es la primera que se registra desde principios de 2018, pasando de 23,8% en 2018, 31,5% en 2022 a 21% en el primer semestre de 2023.

Además, la tasa de participación en postulaciones en trabajos del sector de IT se ubicó 26% por debajo del promedio general, que es del 47%.

¿Cuáles son los perfiles IT más buscados del mercado laboral?

En el primer semestre de 2023, los puestos IT más demandados corresponden a Programación con el 21,2% de los avisos, Análisis funcional con el 14,5% y Tecnología y sistemas con el 14,1%. Los tres perfiles forman parte de los empleos de tecnología más solicitados desde 2021.

Con respecto al seniority, puede observarse que la demanda IT se concentra en las posiciones senior o semi senior. En el primer semestre de 2023, esta concentración supera la media del mercado por 35% (72% frente a 37%). En los niveles junior y de jefe o supervisor, la demanda es menor al promedio del mercado, con un 26,1% frente a un 46,3% y un 1,9% frente a un 16,7% respectivamente.

¿Cuáles son las características de los postulantes a posiciones IT?

Un 33,7% de los postulantes en IT son personas que tienen entre 30 y 40 años. La mayoría se postula a puestos de Data Entry y la minoría a Telecomunicaciones.

Las postulaciones a puestos IT responden el 30,2% a personas de entre 24 y 29 años, el 18,2% a trabajadores de más de 40 años y el 17,7% a talentos entre 19 y 24 años. Hay más postulaciones de personas que tienen entre 24 a 40 años en IT que en el resto del mercado: un 30,2% frente al 29,9% para el rango de 24 a 29 años y un 33,7% frente al 32% para el rango de 30 a 40 años. En cambio, en el rango comprendido entre 19 a 24 años se observan menos postulaciones IT que en el resto del mercado, con un 17,7% frente a un 18,8% para el rango de 19 a 24 años, al igual que en aquellos trabajadores que tienen más de 40 años, con un 18,2% frente al 19,3%.

El 27,8% de los jóvenes de 19 a 24 años se postula a posiciones IT senior o semi senior. Este número escala al 33,2% para quienes tienen entre 30 y 40 años. A los roles de jefe o supervisor y alta gerencia se postulan, predominantemente, los mayores de 40 años.

Durante el primer semestre de 2023, los puestos con mayor cantidad de postulaciones por aviso del área Tecnología son Data Entry, Soporte técnico, Administración de base de datos, Análisis de datos y Análisis funcional. En la otra punta, las posiciones IT con menos postulaciones por aviso son Telecomunicaciones, Tecnologías de la información, Infraestructura, Date Warehousing y Sistemas.