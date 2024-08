Arsen Tomsky, CEO de inDrive: “Los latinoamericanos no temen negociar el precio que consideran justo"

Así como Tesla es Elon Musk, Amazon es Jeff Bezos o Microsoft es Bill Gates, Arsen Tomsky, representa los valores de su firma inDrive y es su rostro visible, tanto en California como en Nigeria, para miles de conductores y pasajeros globalmente que usan su app de movilidad.

Una app que, a diferencia de Uber o Cabify, no cobra un porcentaje a quien maneja, sino que funciona sobre una cuota semanal para usar la aplicación. Eso le permite luego consensuar con sus futuros clientes las tarifas de cada viaje.

Para alimentar el mito, la firma produjo este año un documental de casi una hora sobre los inicios de inDrive, hasta su lanzamiento internacional llamado tal como su plataforma y, más recientemente, un libro –con el título de Inner Drive: de Compañía Subestimada a Empresa Global- donde cuenta esa misma historia, y que la consultora McKinsey & Company recomendó como una de las lecturas del verano.

“Queríamos animar a la gente a reflexionar sobre la importancia de tener un significado profundo en nuestro trabajo, acciones y esfuerzos. Para considerar cómo ese significado afecta nuestro nivel de felicidad y nos permite alcanzar las cimas más altas, independientemente de las difíciles condiciones iniciales. Para hablar sobre los caminos del capitalismo moderno y si es demasiado materialista, y si esto conduce a mayores riesgos para las megaempresas influyentes que se centran en ganar dinero”, explica a AmericaEconomia el founder de inDrive, respecto de ambos proyectos.

Arsen Tomsky tiene el perfil de los emprendedores autoformados, nacido en una familia de científicos, pero con una historia personal muy distinta al imaginario colectivo de una startup que surgió de una aceleradora de Stanford o en un garage de Silicon Valley, ya que nació y creció en Yakutsk, en la república de Sajá en la antigua URSS y que hoy es el círculo polar ruso, en Siberia oriental.

Se acercó desde pequeño al mundo de la robótica y la computación e inició en la ruta del emprendimiento con la firma de internet Sinet Group en 1999, de la que fue su CEO por 20 años.

Pero iniciar una empresa en esa zona no era solo cuestión de tener una buena idea, sino de sobrevivir a las duras realidades de uno de los lugares más fríos de la Tierra.

“La burocracia era difícil de manejar y encontrar inversores dispuestos a arriesgarse con una startup siberiana era casi imposible. Sin embargo, estos desafíos me enseñaron resiliencia y creatividad. Me obligaron a pensar de manera innovadora y persistente, lo que en última instancia dio forma a mi enfoque para convertir inDrive en una empresa global”, afirma Tomsky.

El CEO asegura que la propuesta de valor, y modelo de negocio de su app se basa en que todas las transacciones sean transparentes; es decir, una negociación entre usuarios, sin algoritmos preestablecidos.

Así, la que nació en 2012 como una idea colectiva para encontrar medios de transporte dentro de su comunidad durante una época de frío extremo y a la vez de escasez de combustible, pegó el salto en 2016 al resto del mundo.

A principios de 2021, inDrive alcanzó el estatus de unicornio después de cerrar una ronda de inversión de US$ 150 millones con Insight Partners, General Catalyst y Bond Capital, que valoraron la empresa en US$ 1.230 millones. Por ahora la compañía permanece como privada y no tiene planes de salir a bolsa, como otras del ámbito de movilidad compartida.

SALTO LATINO

Su internacionalización llevó al equipo hasta California. Y no pasó mucho tiempo hasta que dio al salto hasta los países latinos, a los que llegaron en 2018.

“Desde el primer momento nuestro modelo de negocio fue un éxito. La oportunidad única que presentaba nuestra plataforma a los conductores de ser emprendedores, de ser sus propios jefes fue muy atractiva. Las personas de Latinoamérica son personas muy cálidas y abiertas no temen negociar el precio que consideran justo y por eso cada vez tenemos más nuevos pasajeros interesados en utilizar nuestros servicios”, destaca Tomsky.

Hoy la popularidad de la plataforma en la región es alta. Según la firma de análisis de descargas web data.ai son por segundo año consecutivo la aplicación de movilidad más descargada en Colombia y Perú, la segunda en Chile y se les destaca entre las tres mejores apps de movilidad compartida en otros países de la región como México y Brasil.

El founder considera que este continente tiene un gran potencial de crecimiento, y aunque hoy su marketshare gira en torno a un 51,88% de la torta de ingresos brutos, con el 27,64% de viajes completados.

“Actualmente estamos en 17 países de la región, incluyendo el Caribe. Son muy pocos los países que no cuentan con nuestros servicios. Sin embargo, seguimos creciendo para llegar a todas esas ciudades pequeñas y medianas donde el acceso al transporte no está tan disponible y la tecnología puede transformar vidas y empoderar a las comunidades”, detalla.

Tomsky destaca que su firma tiene un fuerte entendimiento y sensibilidad por el mercado local, señalando que la principal lección de sus seis años de operación en la región les ha mostrado que es una región de emprendedores que buscan las mejores oportunidades.

“También son personas muy resilientes siempre dispuestos a dialogar y negociar por lo que consideran justo”, añade.

El tercero en la ecuación de este negocio son los gobiernos locales, que han mostrado un ímpetu por regular a las apps. Tomsky indica que su plataforma considera necesaria tal regulación, para garantizar su funcionamiento, siempre que consideren la libertad de los ciudadanos para elegir opciones de transporte y contemplen la protección de los ingresos económicos de las personas que trabajan en plataformas digitales.

“Estamos convencidos de que un marco regulatorio equilibrado dará respuesta a las realidades de la industria tecnológica, específicamente del rubro de la movilidad urbana. Por eso, en inDrive estamos comprometidos con construir puentes de entendimiento que permitan alcanzar un escenario justo y equitativo”, agrega.

En cuanto al futuro del negocio, que ya dejó atrás la disrupción y se ha integrado en la economía de muchas personas, el CEO de inDrive apuesta por un futuro con menos aplicaciones, pero con superaplicaciones más completas, donde se puede dar la integración de múltiples servicios de movilidad en una sola aplicación.

“Esto podría brindar una experiencia de usuario fluida y simplificar el acceso a varios modos de transporte”, reflexiona.

“En regiones como América Latina, pueden prosperar las aplicaciones localizadas adaptadas a las necesidades específicas de una ciudad o país. Estas aplicaciones se adaptarían a la infraestructura de transporte local, las preferencias culturales y los entornos regulatorios”.

Cualquier futuro tendrá que incorporar además tecnologías avanzadas como la IA para la optimización de rutas, el mantenimiento predictivo de los vehículos, las experiencias de usuario personalizadas y los modelos de precios dinámicos.

“Con las crecientes expectativas de las personas, las aplicaciones más centradas en el cliente y preocupadas por la seguridad ganarán mayores cuotas de mercado y lograrán un gran éxito en todas partes, incluida América Latina”, sopesa Tomsky.

IA Y TAXIS ELÉCTRICOS

El hoy de inDrive no solo es el ride hailing. Desde hace años, la aplicación ofrece múltiples opciones justas para diferentes servicios. Desde movilidad, servicios a domicilio hasta servicios financieros, los usuarios pueden encontrarlo todo en una misma app.

En agosto de 2020, lanzaron inDrive Entregas, en respuesta a la pandemia de COVID-19, y ha estado creciendo activamente, y la expansión global del servicio está en pleno apogeo con más de 200.000 empresas atendidas en alrededor de 40 países. Esta solución permite a los usuarios, emprendedores y pequeñas empresas enviar o recibir paquetes de hasta 20 kilos.

El spin off sigue con inDrive.Freight, que según la plataforma ya tenía más de 250.000 clientes comerciales a finales de 2023. Esta solución está dirigida a pequeñas y medianas empresas, como tiendas de muebles y producciones, agricultura, pequeñas empresas industriales, centros logísticos y de distribución.

En tanto que inDrive City to City ofrece una forma sencilla y rápida de viajar entre ciudades a un precio justo. El servicio emplea el mismo modelo de "fija tu propio precio", en el que los clientes pueden sugerir su propio precio y negociarlo directamente con los conductores "para que sea claro y un poco más orientado al cliente".

Y, este año, inDrive Money se lanzó en México con préstamos y tarjetas de crédito para conductores en colaboración con instituciones financieras establecidas.

“La tarjeta de crédito está lista para ser ampliada a otras ciudades del país después de una fase de análisis inicial. Los servicios financieros están integrados dentro de la aplicación, lo que permite el reembolso de préstamos sin inconvenientes directamente de las ganancias de los conductores, con el compromiso de evitar el apalancamiento excesivo a través de prácticas crediticias responsables”, destaca Tomsky.

En tanto que su principal negocio se está perfeccionando con el aumento de la flota de vehículos eléctricos con una estrategia que comenzará por mejorar el sistema de análisis de datos de los conductores de autos eléctricos registrados mediante el seguimiento de los vehículos eléctricos, haciéndolos visibles para los pasajeros y organizando asociaciones locales para apoyar a los conductores de este tipo de autos.

Adicionalmente declaran una fuerte inversión en tecnología de IA y aprendizaje automático para brindar experiencias personalizadas, tanto en Latinoamérica como en diversas latutudes donde mantienen operaciones.

“En Chile, informaremos a los conductores de la aplicación sobre iniciativas como el programa Mitaxieléctrico liderado por el Ministerio de Energía de Chile y la Agencia de Sustentabilidad Energética, que busca promover la electromovilidad en el segmento de transporte liviano a través del reemplazo de vehículos de combustión interna por tecnología 100% eléctrica. Y en Egipto anunciamos una colaboración con Natural Gas Vehicles Company (CARGAS), una empresa enfocada en reducir la contaminación del aire y generar un impacto positivo en el medio ambiente, abogando por el uso de vehículos a gas natural", cita como ejemplos el CEO de InDrive.

En forma paralela, la plataforma destaca su trabajo continuo por la seguridad de conductores y pasajeros, mediante colaboración estrecha con autoridades, instaurando funciones de seguridad que permite a los usuarios contactar rápidamente con el servicio de asistencia, llamar a la policía o a una ambulancia en caso de emergencia.

“Además de colaborar con las autoridades, trabajamos internamente en una serie de herramientas y filtros de seguridad para que este tipo de casos no sucedan fácilmente. Por ejemplo, contamos con una verificación rigurosa de conductores, que requiere que todo aquel que quiera brindar servicios en nuestra plataforma proporcione documentación y fotografías obligatorias para su verificación”, asevera Tomsky.

Hoy, Tomsky califica su firma como una plataforma impulsada por la comunidad dedicada a la equidad, el empoderamiento y la responsabilidad social.

“Si bien inDrive opera como una entidad con fines de lucro, nuestro principio fundador es brindar servicios justos y transparentes. Aunque la rentabilidad es esencial, nuestra estrategia de crecimiento prioriza la sostenibilidad y las prácticas éticas. Nuestra sensibilidad local garantiza que nuestro impacto sea positivo y se adapte a las necesidades de la comunidad en lugar de estar impulsado únicamente por la rentabilidad global”, detalla.