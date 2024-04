AT&T y Movistar extienden su acuerdo por el uso de infraestructura 5G en México hasta 2030

Las telefónicas AT&T y Movistar acordaron una ampliación de seis años, hasta 2030, de un acuerdo de compartición de infraestructura, por el que todo el tráfico que generan los usuarios de Telefónica en México viaja a través de las redes celulares de AT&T, y que para Movistar significó un ahorro de dinero porque le permitió desprenderse de costosas frecuencias de espectro que ya no necesitó, mientras que para AT&T este trato se convirtió en su principal ingreso mayorista que aumentó la rentabilidad de su red de telecomunicaciones.

En noviembre de 2019 las dos compañías anunciaron el inicio de este convenio mayorista sobre uso de redes celulares.

El contexto entonces era que una alta carga fiscal por explotación de frecuencias para servicios 3G estaba ahogando las finanzas de Movistar, en tanto que AT&T no hallaba la manera de generar valor para su red que le había costado US$ 3.000 millones, dado que además esa empresa se estaba convirtiendo en la compañía que más clientes de pospago perdía en el muy concentrado mercado móvil mexicano.

Telefónica halló oxígeno así para mantener a flote la operación de la Movistar mexicana, en tanto el corporativo en Madrid conseguía un comprador para esos activos o que el acuerdo con AT&T empezara a dar resultados, lo que ocurriera primero.

Al mismo tiempo, AT&T se convirtió en una red mayorista por necesidad, que de un año a otro manejó el tráfico de más de 40 millones de personas en México, entre el generado por el suyo propio, el de Movistar y el de otras compañías móviles virtuales. AT&T cuenta hoy con siete clientes de tipo móvil virtual, más Telefónica y estaría próxima a anunciar un nuevo cliente.

El contexto hoy gracias a este acuerdo es que Telefónica se mantiene con más de 20 millones de clientes en México y esta unidad se ha convertido en su negocio celular de mayor tamaño en la América Latina de habla hispana, además de que fue la compañía que más pospago ganó al final del 2023, al mismo tiempo que retornó frecuencias para servicios 3G y 4G, y ahora puede acceder a la banda de 3.5 GHz, idónea para 5G, de AT&T y así vender ese tipo de servicios desde la red de su aliada comercial.

AT&T, por su parte, se ha vuelto un operador con una red celular por el que pasan las comunicaciones de tantas personas como toda la población de Argentina y está en posición, de acuerdo con sus estados financieros, de ir por más bandas radioeléctricas de 5G para competir a Telcel y retener a Movistar. De hecho, AT&T está obligada a tener en estado óptimo su infraestructura y con espectro disponible, si no quiere perder a ese cliente.

El reto para las dos compañías sigue siendo el consumo mensual promedio que presentan sus clientes, de 90 (US$ 5,2) y 141 pesos (US$ 8,2), cuando el de Telcel se elevó a 176 pesos (US$ 10,2).

Y ambas también van juntas en sus posiciones de política regulatoria, pues las dos empresas promueven que se apriete más y de la misma manera a Telcel en el uso compartido de infraestructura.

“La operación de Telefónica Movistar en México ha fortalecido su modelo de negocio a través de alianzas para compartir infraestructura, con acuerdos como el celebrado con AT&T, lo que le permite mantener su condición como uno de los principales operadores móviles del país, prestando servicios a clientes residenciales, empresariales y mayoristas (…). La compañía ha logrado un despliegue de red más eficiente que conduce a una mayor conectividad de forma sostenible, así como a contribuir a la transformación e inclusión digital del país”, matizó Telefónica.

“La extensión de este convenio confirma el compromiso de ambas empresas con el país y su deseo de continuar contribuyendo en el desarrollo del sector telecomunicaciones en el país (…) La extensión del acuerdo fortalece la capacidad de competir de cada una de las empresas en un mercado altamente concentrado, y es una muestra de confianza entre dos compañías comprometidas con seguir creciendo en el sector telecomunicaciones para llevar oportunidades de conectividad a más personas en el país”, declaró AT&T.

En materia financiera, Telefónica y AT&T firmaron ese convenio mayorista, con la perspectiva de que Movistar generaría ahorros por 5.000 millones de pesos (US$ 291 millones) a partir de 2022 en México. No está claro cuánto dinero paga Movistar a AT&T. Esa compañía tuvo, por ejemplo, ingresos por US$ 1.409 millones en 2023.