Aumento de ventas dispara ingresos de MercadoLibre a US$ 3.000 millones en el primer trimestre de 2023

Mercado Libre, tecnolatina de comercio electrónico y servicios financieros, cerró el primer trimestre de 2023 con un desempeño prometedor en todos los negocios de su ecosistema. Durante el periodo, sus ingresos totales alcanzaron los US$ 3.000 millones en América Latina, un crecimiento del 58,4% en moneda constante, y del 35,1% en dólares con respecto al mismo periodo del año pasado. Los tres principales mercados mantuvieron el fuerte crecimiento de los ingresos en dólares en la comparación anual, con México avanzando un 62%, Argentina un 39% y Brasil un 26%.

Durante los tres primeros meses de 2023, con 3,9 millones de nuevos usuarios, la base superó la marca de los 100,5 millones de usuarios activos. Por su parte, el resultado operativo fue de US$ 340 millones en Latinoamérica, con un margen del 11,2% y crecimiento del 145,0% en dólares, lo que demuestra el sólido desempeño y las oportunidades de crecimiento en todos los mercados donde opera.

La ganancia neta alcanzó los US$ 201,4 millones —lo que resultó en una utilidad neta de US$ 4,01 por acción— un crecimiento interanual del 208,5%, impulsado casi en su totalidad por las mayores ganancias de las operaciones. La generación de efectivo operativo se mantuvo fuerte en el periodo, permitiendo que la posición total creciera US$ 859 millones en el primer trimestre del año.

Los ingresos netos del negocio de e-commerce aumentaron un 53,9% interanual en moneda constante y un 31,2% interanual en dólares, alcanzando casi los US$ 1.700 millones, como resultado del rápido crecimiento del volumen de ventas en el periodo, cuando el total de compradores únicos alcanzó los 46,1 millones, un repunte del 16,5%. El aumento del número de compradores únicos se aceleró en toda la región, y esto ayudó a impulsar el volumen de artículos vendidos, que creció cerca de un 16% en el primer trimestre, al igual que lo hizo el promedio de productos por comprador.

Los ingresos netos de fintech alcanzaron casi los US$ 1.400 millones, un crecimiento del 40,1%, en dólares, y de un 64,3% en moneda local, permaneciendo por encima de la marca de mil millones por quinto trimestre consecutivo, gracias al desempeño general y a los ingresos provenientes de los servicios de pago, inversiones y del negocio de crédito. Durante el primer trimestre, Mercado Pago sobrepasó los 44,5 millones de usuarios activos, un aumento del 24,3% más, con crecimiento en todos los mercados de la región, manteniéndose por encima de los 40 millones: solo en los últimos 12 meses, se agregaron más de 8,7 millones de nuevos usuarios.

“Nuestro liderazgo en e-commerce sigue siendo una gran palanca para los resultados de toda la compañía. Seguimos enfocados en continuar con el buen desempeño a lo largo de 2023, sobre todo ante el actual potencial para el desarrollo de nuevos productos. La contratación de más de 1.700 profesionales de tecnología refuerza nuestro compromiso de aprovechar las oportunidades en América Latina para crecer rentablemente a largo plazo”, asegura Pedro Arnt, Chief Financial Officer de Mercado Libre.

Commerce

El valor total de los artículos transaccionados del marketplace fue de USD 9,4 mil millones el primer trimestre, un aumento del 23,1% en dólares y del 43,3% en moneda constante. En total, se vendieron 309 millones de artículos —6,7 artículos por comprador—, un aumento del 15,9%. Las tres principales geografías mostraron un crecimiento acelerado en el volumen de artículos vendidos en la misma comparación anual. El volumen total de publicaciones registradas en la plataforma fue de 459,6 millones.

En toda América Latina, se enviaron 301,8 millones de artículos, un aumento interanual del 18,7%. De ese total, más del 93,4% corresponde a la red administrada de Mercado Libre —el 44% se refiere a los envíos bajo la modalidad fulfillment—. Del volumen general de mercancías, casi el 77,4% se entregó en un máximo de 48 horas y aproximadamente el 53% el mismo día o el día siguiente a la compra.

Fintech

El volumen total de pagos procesados a través de Mercado Pago alcanzó USD 37,0 mil millones por primera vez, un aumento del 46,0% en dólares y del 96,1% en moneda constante. Este aumento se observa especialmente en el uso de la billetera virtual, acompañado por nuestro rol de adquirente.

Finalmente, se procesaron más de 1,8 mil millones de transacciones en el periodo, lo que representa un aumento interanual del 71,8%, el sexto trimestre consecutivo en el que se superan los 1.000 millones. El volumen total de pagos a través de Mercado Pago, fuera de la plataforma de Mercado Libre, también mantiene su crecimiento, alcanzando los US$ 27.000 mil millones, un aumento del 56,6% en dólares y del 120,8% en moneda constante.