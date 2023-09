BBVA invierte US$ 45 millones en fondos de Lowercarbon

BBVA ha invertido US$ 25 millones en tres fondos de Lowercarbon, especializados en la descarbonización, una inversión se suma a otra anterior de US$ 20 millones alcanzando un total de US$ 45 millones, según ha informado a través de un comunicado.

La nueva inversión se destinará a soluciones "disruptivas y de enorme potencial", entre ellas, la nueva tecnología basada en la fusión nuclear.

"La fusión nuclear es la gran esperanza para alcanzar una fuente de energía limpia e ilimitada. Desde hace tiempo se considera que puede ser la alternativa energética definitiva frente a las fuentes que queman combustibles fósiles y liberan gases de efecto invernadero", ha manifestado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.

"Apostamos por compañías y proyectos que estén a la vanguardia de las soluciones frente al cambio climático. En ese sentido, nuestra experiencia tras la primera inversión en Lowercarbon ha sido muy positiva y completamente alineada con nuestra estrategia de sostenibilidad", ha afirmado Carlos Torres Vila.

Lowercarbon Capital es una firma de capital riesgo enfocada en empresas en estado embrionario de clima y tecnología que cubre descarbonización, eliminación de carbono y tecnología, de tal manera que invierte en la transición de grandes industrias del mundo.

Algunas de estas empresas han alcanzado el estatus de unicornio, lo que significa que tienen una valoración de más de US$ 1.000 millones, como las startups Commonwealth Fusion Systems, Solugen o Avalanche Energy; de hecho, esta última empresa trata de construir el reactor de fusión nuclear más pequeño del mundo.

La primera inversión de BBVA en Lowercarbon tuvo lugar en abril de 2022 por valor de US$ 20 millones. Posteriormente, en julio de 2022, el banco invirtió en Fifth Wall, especializada en tecnologías que descarbonizan el sector de la construcción e inmobiliario, mientras que en octubre de 2022, destinó una inversión de US$ 10,7 millones al fondo de hidrógeno limpio gestionado por Hy24.

El 9 de junio de 2023, BBVA invirtió US$ 20 millones en Just Climate, un fondo de activos climáticos cuyo objetivo es invertir en soluciones destinadas a eliminar o reducir significativamente emisiones, especialmente en el ámbito industrial.

Además, en julio la entidad invirtió en economía circular, biogás y biometano a través del fondo climático Suma Capital.

De esta forma, la inversión total en estos fondos climáticos anunciada por BBVA alcanza hoy los US$ 89 millones.