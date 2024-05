BBVA puede mejorar su oferta por Sabadell, según Bank of America

Bank of America piensa que BBVA aún puede mejorar su oferta por Banco Sabadell, lo que elevaría el recorrido al alza de las acciones del banco catalán, según se desprende de un informe de análisis de valores publicado este jueves.

"Creemos que BBVA tiene margen para mejorar potencialmente su actual oferta, lo que ofrecería más potencial al alza. Consideramos que el acuerdo es un 'win-win' para ambos bancos", explican los analistas del banco de inversión.

De hecho, Bank of America se suma a la tesis de BBVA de que el acuerdo sería positivo para la valoración y ganancias por acción del banco fusionado. No obstante, alerta que el largo proceso de aprobaciones regulatorias que está por delante hará que la cotización de BBVA sea lateral durante varios meses.

En su análisis de la banca española, Bank of America solo recomienda comprar las acciones de Santander, CaixaBank y Unicaja, al tiempo que recomienda una posición neutral para BBVA y Sabadell y considera que las acciones de Bankinter están sobrevaloradas.

De esta forma, ha mejorado los precios objetivo de Banco Santander (de US$ 5,7 a US$ 6,4), de CaixaBank (de US$ 6,3 a US$ 6,8) y de Sabadell (de US$ 1,9 a US$ 2,2). El objetivo de precio se ha quedado sin cambios para BBVA (US$ 12,6), Bankinter (US$ 7,9) y Unicaja (US$ 1,6).