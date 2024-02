Cacao ecuatoriano se dispara: la tonelada supera los US$ 6.300 y chocolateros anuncian alza de precios

El cacao ecuatoriano continúa su escalada de precios y alcanza cantidades récord en la industria cada semana. Esta cerró en US$ 5.900 la tonelada en la Bolsa de Nueva York, según el portal International Cocoa Organization (ICCO), y medios especializados como IFC Markets reportan que alcanzó US$ 6.333 para la venta y US$ 6.343 para la compra este viernes.

El umbral de los US$ 6.000 ya había sido rebasado por el cacao la semana del 5 al 9 de febrero cuando alcanzó los US$ 6.030 por tonelada.

Este despunte en los precios, empujado por la escasez debido al descenso en la producción de los principales productores africanos, Costa de Marfil y Ghana, se refleja desde 2023 cuando el precio internacional trepó el 64% -al pasar la tonelada de US$ 2.500 a US$ 4.100-.

Este panorama tiene dos lecturas para el sector a nivel nacional: por un lado, los productores ecuatorianos están recibiendo más por su cacao, pero del otro lado de la orilla está la industria chocolatera ecuatoriana, que enfrenta los impactos del incremento del precio de su materia prima, según la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao), Merlyn Casanova.

Según empresas chocolateras, esto se reflejará en corto plazo en el alza del precio del chocolate en las perchas nacionales y en los mercados internacionales.

“Los chocolateros están sufriendo las consecuencias por el alto costo de la materia prima. Deben subir sus productos”, indica Casanova, y señala que de acuerdo con los datos de la Superintendencia de Compañías, más de 138 empresas se dedican a la preparación de chocolate y productos de chocolate en Ecuador.

Según los registros de Anecacao, en 2023, 61 de esas empresas exportaron chocolates y productos de chocolate a diferentes partes del mundo, que según cifras del Banco Central llegaron a las 1.760 toneladas (lo que representa el 16% menos respecto del año anterior), generando de esta manera alrededor de US$ 21 millones para la economía nacional.

Una de estas empresas es Paccari. Según su gerente general, Santiago Peralta, el impacto es inminente. “Es obvio el impacto que vamos a tener, pues el de Paccari es un chocolate con alto contenido de cacao y en vista de que es la materia prima más costosa vamos a tener que subir el precio. Hemos visto que vamos a tener una primera alza de tal vez alrededor del 12% y probablemente vamos a tener que seguir subiendo”, advierte.

Analiza además que si se mantienen estas alzas, la industria va a tener que subir los precios a los consumidores finales entre un 30% y 40%.

Recuerda que ya son cuatro o cinco meses que el cacao ha venido experimentando crecimientos de precio en la bolsa. Peralta reconoce que al inicio los desestimaron porque no eran cambios tan drásticos, pero ahora que el cacao prácticamente se ha triplicado comienza a ser preocupante y proyecta que la inestabilidad en los precios durará unos seis meses más, antes de que empiece a estabilizarse.

“Es necesario esperar que los precios se estabilicen, esto es algo que solamente el tiempo lo podrá decir, pero nuestro trabajo siempre ha sido hacer que los agricultores gocen de un precio premium por su calidad”.

Peralta explica que el tema de los precios es muy especulativo, aunque señala que esto también va en función de los cambios climáticos que impactaron la producción de cacao en Ecuador en alrededor del 35% menos que en 2022.

”Así que es natural que suban los precios”. “En Paccari siempre hemos tenido precios premium, pero con la situación actual tenemos que considerar el alza de precios, porque de lo contrario no vamos a poder seguir contando con la simpatía y la cadena de valor de nuestros agricultores”, explica.

Actualmente, el precio que pagan por tonelada es de más de US$ 5.500, por lo que el quintal ronda los US$ 250. “Creemos que son precios excepcionales. En realidad, a mí me alegra mucho que el precio en general haya subido porque esto quiere decir que el agricultor va a ganar más; lo que preocupa es no salvar al consumidor, que va a tener que pagar más por el chocolate a nivel mundial, esto es algo que no depende solamente de la voluntad de Paccari”, dice el empresario chocolatero.

Espera que esto no afecte a las ventas de la empresa y por lo tanto tampoco al agricultor como proveedor.

OTROS DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA CHOCOLATERA ECUATORIANA

Para Susana Cárdenas, fundadora de Cárdenas Chocolate, que llega a Francia, España, Suiza, Reino Unido y recientemente a Estados Unidos, la situación es preocupante. Actualmente se provee de entre cinco y diez productores de Chone, provincia de Manabí, que producen cacao supertop por el que pagan hasta US$ 210 el quintal, aunque advierte que para este año estiman llegar a pagar hasta US$ 300 por quintal.

“No sería descabellado así como van las cosas, porque realmente no hay (cacao) y especialmente aquí en la zona de Manabí, donde nosotros nos especializamos”, cuenta la empresaria, quien también prevé un incremento en el precio al consumidor final.

Ahora por el quintal de cacao en baba se paga alrededor de US$ 70 e indica que se necesitan por lo menos tres de esos quintales para sacar un quintal de cacao seco para la elaboración del chocolate.

La marca, con el cacao de Chone, ha ganado doce premios en la Academia de Chocolate de Londres desde 2018 hasta 2023. “La colección se llama Tierra Hermosa y es tributo a nuestra región”, comenta Cárdenas, quien resalta otros desafíos para el sector chocolatero, aparte del precio de la materia prima.

“Debemos crear conciencia del origen del cacao, su historia, el lado humano, la botánica y la geografía detrás de cada barra de chocolate. El mercado europeo impone sus reglas sin conocer todo el esfuerzo que existe en el cultivo de un cacao noble, con historia y sabor y el valor del chocolate creado en origen. Allí radica el problema y en la necesidad de realzar toda una cadena de valor transparente que rompa el membrete de Ecuador, país productor de cacao, y nos convierta en Ecuador, país de creadores de un exquisito chocolate”.