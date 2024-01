Camarón ecuatoriano cerró 2023 con un 14% más de volumen exportado, pero sus ingresos disminuyeron

El camarón ecuatoriano cerró 2023 con más libras vendidas, pero las números positivos no le acompañaron en el ingreso de divisas y pese a incrementar su volumen exportado recibió US$ 1.000 millones menos que en 2022.

Según las últimas cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), el sector camaronero exportó de enero a diciembre del año pasado, 2.677 millones de libras, lo que representa un incremento del 14% en volumen exportado con relación a 2022.

Sin embargo, esas exportaciones de 2023 en divisas se tradujeron en US$ 6.289 millones, US$ 1.000 millones menos que lo recibido en 2022 que fue US$ 7.289 millones, según cifras de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Los datos de la CNA confirman a China, con el 58%, como el primer destino del crustáceo ecuatoriano en 2023, le sigue Europa con el 18%, Estados Unidos con el 16% y a otros mercados se envió el 8%.

Esto basados en cifras de las exportaciones de diciembre de 2023 cuando, solo en ese mes, Ecuador exportó 233 millones de libras generando US$ 502 millones en divisas. Esa cantidad de libras representan el 18% que las exportadas en diciembre de 2022.

La situación que vive el sector camaronero es provocada por el desplome de los precios internacionales del camarón que golpeó a la actividad en 2023. Para agosto del año pasado, José Antonio Camposano, director ejecutivo de la CNA, daba cuenta de que el recorte de facturación llegaba al -11%.

En ese mes Ecuador exportó 217,4 millones de libras, que generaron US$ 489.472 con un precio promedio por libra de US$ 2,25. Mientras, en agosto de 2022 se exportaron 183,7 millones de libras por US$ 534.545 con un precio promedio de US$ 2,91 por libra.

En ese momento, Camposano reconoció que existía una tendencia y que seguramente el sector cerraría 2023 con menos ingresos pese a producir y exportar el 15% más en volumen, proyección que se cumplió.