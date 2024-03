Chile inició el año con un aumento del 9,1% en el valor de las exportaciones de vino embotellado

El año ha iniciado con buenos vientos para las exportaciones de vino embotellado chileno. En enero, los envíos aumentaron un 13,4% en volumen y un 9,1% en valor respecto a diciembre de 2023, con 3,9 millones de cajas exportadas y US$ 109,7 millones de retorno. Mientras que varios países registraron importantes aumentos en las compras. En tanto, el precio promedio retrocedió un -3,8% y se situó en US$ 28,2/caja.

Aunque a pesar de la clara mejora del mes de enero, el análisis a doce meses sigue reflejando las difíciles condiciones por las que ha atravesado el mercado del vino en los últimos años. De este modo, la baja del último año móvil es de -19% en volumen y valor respecto del mismo ciclo anterior. El volumen enviado acumula 42,6 millones de cajas por un valor de US$ 1.243 millones. El precio promedio se mantiene en un nivel similar, con US$ 29,2/caja (-0,2%).

EXPORTACIONES DE VINO CHILENO EMBOTELLADO HACIA LOS PRINCIPALES MERCADOS

Japón lideró el mes y presentó un destacable incremento de 41% en volumen y 36% en valor, respecto de enero del año anterior. Junto con este país, fueron varios los destinos que marcaron aumentos importantes: Brasil (20% vol y 15% val); China (46% vol y 19% val); Estados Unidos (24% vol y 12,5% val); Reino Unido (44% vol y 42,5% val), Canadá (5,5% vol y 16% val) e Irlanda, con un aumento de 41,6% en volumen y 84% en valor.

Por su parte, Corea del Sur aumentó un 3,7% en volumen, pero se mantuvo en un nivel similar en valor, mientras que Alemania retrocedió -11% en volumen y -18% en valor, respecto de enero de 2023.

En cuanto al análisis a doce meses, todos los principales destinos de Chile siguen presentando bajas en volumen y valor, con la excepción de Irlanda y Francia, pero sólo en valor porque en volumen también presentan retrocesos respecto del mismo año móvil anterior. Brasil se consolida como principal destino de Chile, con el envío de 7,1 millones de cajas y US$ 174,4 millones, lo que representa el 16,7% del volumen y el 14% del valor de las exportaciones chilenas de vino embotellado en los últimos doce meses.

Le sigue China, con 4,3 millones de cajas y US$ 158 millones, lo que significa el 10,2% del volumen y el 12,7% del valor de los envíos de vino embotellado chileno al mundo.

En doce meses y entre los destinos chilenos Top 10 en valor, los precios son liderados por Francia, con US$266/caja (aunque sus compras en volumen son comparativamente bajas), seguida de China, con US$ 36,4/caja y Canadá, con US$ 32,8/caja.

En este último año móvil, los mercados que presentan aumentos en sus precios promedio, respecto del mismo ciclo anterior, son: China, con 2,6%; Holanda (3,6%); México (4,8%); Irlanda (13,7%) y Francia, con un aumento de 74%. En tanto, Brasil, Japón y Reino Unido se mantienen relativamente estables, mientras que EE.UU. y Canadá presentan bajas.

EXPORTACIONES DE VINO EMBOTELLADO POR SEGMENTO DE PRECIOS

En enero de 2024 se destacó el crecimiento del segmento de vinos entre US$ 30 y 40/caja, los que aumentaron sobre el 45% en volumen y valor en comparación con enero de 2023. Le siguieron los vinos del rango entre US$20 y 30/caja, con un alza de 23% en volumen y 22% en valor y los de entre US$ 50 y 60/caja, con cerca de 5% de aumento en volumen y valor. Entre tanto, los vinos de menor valor (< a US$ 20/caja) se mantuvieron en un nivel similar y los de mayor valor (> a US$ 60/caja) retrocedieron un -2% en volumen y un -17% en valor.

Este mes se observó un comportamiento dispar en la compra de vinos por sobre US$ 40/caja entre los distintos mercados, aunque en términos generales estos envíos retrocedieron ligeramente en volumen (-0,7%) y más notoriamente en valor, con una baja de -10,9% respecto de enero del año anterior.

Los mercados que presentaron aumentos en volumen y valor fueron: Brasil, Canadá, Reino Unido y Francia. Por su parte, China aumentó un 19% en volumen, pero cayó un -3,1% en valor, mientras que, EE.UU., Corea del Sur, Japón, Alemania y Holanda presentaron disminuciones en volumen y valor en comparación con el primer mes de 2023.

Asimismo, en doce meses sigue impactando el magro desempeño del año anterior, con todos los segmentos presentando caídas. De todos modos, el segmento que menos retrocede es el de los vinos entre US$30 y 40/caja, con -12% en volumen y valor.

Por el contrario, los vinos entre US$20 y 30/caja son los que más caen, con -24% en volumen y -25% en valor, seguidos de los vinos por sobre US$60/caja que disminuyen un 24% en volumen y un 21% en valor respecto del mismo año móvil anterior.

Los envíos de vinos por sobre US$40/caja representaron el 11,8% del volumen de vino embotellado enviado al exterior y el 31% de su valor. En este período, estas exportaciones han disminuido un -20% en volumen y en valor en comparación al mismo ciclo anterior.

China continúa siendo el principal destino de Chile, pero registra una disminución de -29% en volumen y de -26% en valor. Destaca en este lapso el aumento en la exportación de estos vinos de mayor valor a Brasil y México, aunque Francia también destaca, pero sólo en valor porque en volumen retrocede un -17%.