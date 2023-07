Chilena PC Factory se expande a Perú con miras a inaugurar diez tiendas para 2025

Tal como anunció originalmente en mayo de 2023, PC Factory, la cadena regional de retail especialista en tecnología, iniciará sus operaciones en Perú. Con una inversión estimada de US$ 15 millones y la apertura de cuatro tiendas físicas en Lima para el primer año, el retailer apunta a extender su liderazgo en la región, teniendo como primer destino el territorio peruano. La compañía, ahora administrada por la familia japonesa Matsumoto, busca replicar el mismo modelo de negocio que emplea en Chile desde 1996.

Con más de 25 años de trayectoria y un exitoso modelo de negocios, que conjuga una selección de las mejores marcas y productos de tecnología con una experiencia de servicio centrada en el cliente, la compañía, cuyo propósito es acercar la tecnología a todos, tiene como meta consolidar su posición en el país como la cadena líder en su categoría al cierre de 2023, y para 2025 captar entre el 7% al 8% de la participación de mercado de la industria local de retailers tecnológicos en los próximos tres años.

Considerando que en Perú este sector siempre ha sido muy atomizado, el ingreso de PC Factory, como nuevo jugador, implicaría una mayor dinamización de la oferta y un reto en calidad de servicio, debido a que el formato de esta compañía se apoya en la disposición de asesoría personalizada y experta en cada punto de contacto de su cadena de distribución.

Para lograr sus metas, la empresa contará este año con dos tiendas en las principales ubicaciones comerciales de Lima y, de cara al cierre de 2025, tendrán en total diez sucursales físicas distribuidas a nivel nacional. A esto se suma su canal de comercio electrónico, que acaba de inaugurarse el 17 de julio.

La experiencia de venta de la empresa se caracteriza por ser 100% omnicanal, con un inventario online en vivo a disposición del usuario, que reúne el catálogo de productos de sus plataformas de venta físicas y virtuales, así como, el retiro inmediato de la compra efectuada.

La empresa pondrá a disposición de sus clientes una gama completa de artículos tecnológicos, que comprende cuatro líneas de negocio: Computadores (laptops, All in One, Tablets); Consumer electronics y telefonía (TV, Audio y celulares); Hogar y Oficina (impresoras, cámaras, videojuegos y consolas gaming, monitores, proyectores, accesorios y periféricos); y partes y piezas de computadoras (discos duros, memorias RAM, placas madre, tarjetas de video, procesadores, etc.). Dentro de la gama de marcas con las que contarán en esta primera etapa destacan Lenovo, HP, Samsung, LG, Asus, Acer, PlayStation, GoPro, Apple, etc.

La operación será dirigida por Gonzalo Verdeguer, CEO de PC Factory Perú, y una plana de profesionales provenientes del sector retail y tecnológico local y regional. Verdeguer cuenta con una destacada experiencia, liderando equipos para grandes compañías, como Plaza Vea, Falabella, iShop, entre otros.

Primeros canales, primeras metas

La compañía acaba de iniciar sus operaciones con el lanzamiento de su canal e-commerce, que contará con las cuatro líneas de producto referidas y un inventario de más de mil artículos tecnológicos. Se prevé que para fines de julio inauguren su primera tienda física en el Centro Comercial Plaza San Miguel y posteriormente, continuarán tres establecimientos más en Lima al cierre del primer trimestre de 2024.

Asimismo, contarán para este año con un staff de 100 trabajadores, entre ejecutivos, asesores especializados para los puntos de venta y operarios.

Verdeguer anunció que sus expectativas para la campaña de Fiestas Patrias y las festividades de fin de año son positivas para ambos canales de venta, pese a su reciente incorporación, se proyecta que inicialmente la mayor cantidad de ventas se darán en sus puntos de venta físicos, su canal e-commerce espera ser el 40% de su venta en el corto plazo.

“Estamos entusiasmados con el ingreso de PC Factory a Perú, apostamos por dinamizar el mercado con una propuesta de valor novedosa, inventarios en vivo y retiro en tienda inmediato. Así mismo, contaremos con marcas reconocidas a nivel mundial y un equipo de asesores expertos que buscan siempre ofrecer la mejor atención y experiencia posible a nuestros clientes.”