China Tianqi busca tener más participación en litio chileno

"En Chile se espera que el mercado químico del litio evolucione desde un mercado con SQM y Albermale como únicos operadores a un mercado más diversificado con el aumento de nuevos actores a nivel mundial para desarrollar y aprovechar los abundantes recursos minerales locales".

La declaración forma parte de un comunicado que la firma china Tianqi Lithium, envió a medios chilenos esta semana.

Tianqi, inversionista de SQM con una proporción accionaria de 22,16% y algo mas de 30 años de experiencia en la industria global del litio, explicó en su comunicado que "hemos sido testigos de la entrada de nuevos participantes en la industria chilena del litio, la que proyectamos aumentará durante los próximos años".

De acuerdo con su valoración, esta industria se convirtió en una de las cinco prioridades del reciente Pacto Fiscal para el Desarrollo y Bienestar de Chile presentado por el Gobierno, que incluye 38 medidas para impulsar la inversión, el crecimiento y la productividad.

Según la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), hoy el país cuenta con el 48,2% de las reservas mundiales de litio -principalmente contenidas en el Salar de Atacama-, y uno de los desafíos de la propuesta es fortalecer los incentivos a la investigación y desarrollo para aprovechar las oportunidades de la industria nacional en minería sustentable, particularmente del litio.

Todos estos factores ha implicado transformaciones significativas en la industria chilena del litio, desde 2018 a la fecha, expone la compañía.

"Entre los cambios más visibles se encuentra el surgimiento de nuevos actores privados y estatales, lo que está contribuyendo a desconcentrar el mercado y generar mayor competencia, así como la entrada de innovaciones tecnológicas para fortalecer la cadena de valor más allá de la extracción", reafirma Tianqi.

UN CAMBIO EN EL STATU QUO

El envío del comunicado de Tianqi se da un un contexto en el que previamente se dio a conocer un artículo de prensa haciendo referencia a un informe de la firma estadounidense Covington & Burling, donde se afirmaría que las condiciones de concentración de mercado y barreras de entrada que motivaron una serie de medidas restrictivas para la entrada de la china Tianqi a SQM durante 2018 "ya cambiaron y que, por tanto, las limitaciones impuestas a la firma asiática podrían ser levantadas".

En una nota de prensa aparecida en el portal Elpensador.io hace menos de una semana -aunque el documento no está visible en la web de la firma de abogados, y otros textos de prensa fechados en julio de este año ya hacían referencia a dicho reporte- se alude concretamente a medidas que fueron establecidas ese año a raíz de un acuerdo extrajudicial entre SQM y Tianqi, que buscaba entrar en la propiedad de la firma chilena al comprar el 25,86% de las acciones, convirtiéndose en un inversionista minoritario.

La operación, sin embargo, motivó una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que alertó posibles riesgos competitivos en el mercado del litio, donde Tianqi (al igual que SQM) es una de las principales operadoras a nivel mundial.

Los intentos de Tianqi por revocar esta medida de la FNE no han prosperado hasta el momento, con distintos reportes en medios chilenos que abordan al sector minero dando cuenta del tira y afloja entre la empresa china y las autoridades antimonopolios.

De hecho, el medio La Tercera destaco en marzo de este año que Tianqí había presentado en septiembre de 2022 una solicitud para alzar las medidas de restricción que acordó con la FNE en su ingreso a la propiedad del SQM.

"El 3 de marzo, el órgano antimonopolios rechazó la solicitud, asegurando que la compañía china 'no ha acreditado que exista un cambio significativo de las circunstancias que fundaron el acuerdo' de fines de 2018 [y que] los riesgos descritos en el Informe no han variado sustancialmente", indica el matutino, agregando que Tianqi podría recurrir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), pero que expertos del sector lo ven como una salida poco viable.

Pero otros ven esta movida más en el mediano plazo y con otra proyección, ya que en realidad la participación de Tianqi en la propiedad de SQM está establecida en la junta de accionistas de la firma, donde si bien la compañía china tiene el mismo número de acciones que su controlador, Julio Ponce Lerou, éste tiene el poder político para la toma de decisiones estratégicas de la firma.

Por ende, los pasos de Tianqi irían más encaminados a crear un buen ambiente con las autoridades chilenas, con miras a los cambios que traería la Estrategia Nacional del Litio.

"Efectivamente, Tianqi podría buscar que se revise la estructura de propiedad de la empresa a partir de [enero] de 2031, ya que desde esa fecha el controlador - con el 50,1%- será el Estado de Chile, por lo que cambiarán las condiciones de la estructura societaria", explica a AméricaEconomía Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4.

"Entonces, es posible que deseen dejarlo bien definido desde ya, aunque está supeditado también a que se apruebe la Estrategia del Litio, y este gobierno es minoría en el Congreso", reflexiona Araya.

Y es que, de acuerdo con la estrategia propuesta por la administración Boric, cuando terminen las actuales concesiones de explotación de litio - para SQM en diciembre de 2030 y para Albemarle en 2040 - el Fisco pasará a ser el controlador de éstas.

En tanto que, “Para nuevos proyectos en los cuales se produzca esta asociación público-privada habrá participación mayoritaria del Estado en aquellos que tengan significación estratégica (...). Lo que significa que pueden haber muchas variedades posibles de asociación y participación, dependiendo de los proyectos que vayan surgiendo”, dijo en abril el ministro de Hacienda chileno, Mario Marcel.

En el caso de Tianqi, la apuesta de Araya es que aspirarán a ser más protagonistas dentro de cualquier negociación, "Porque hoy es SQM solamente quien negocia con el Estado chileno".

Para Álvaro Iriarte, abogado con experiencia en temas mineros y director de contenidos del instituto Res Publica, cree que no se debe perder de vista el hecho de que China, a través de sus empresas trata de conseguir participación en los recursos naturales estratégicos .

"Me da la impresión, a ver sus declaraciones, que Tianqi quiere tener más participación en SQM y eso lo busca porque no es controlador y está limitado. Podríamos interpretar Tianqi busca mejorar su posición en cuanto al litio y tiendo a creer que cuanto antes pueda hacerlo, mejor (...) pero que busque ingresar ahora o en un tiempo más no altera mucho la estrategia, lo relevante es avanzar su presencia en la industria", teoriza Iriarte.

ESTRATEGIA CHILENA DE LITIO

El texto de Tianqi indica que, con el fin de lograr una gestión eficiente y eficaz del mineral y de los salares, hace unas semanas el Ministerio de Minería dio un paso más al iniciar un proceso de licitación pública para proveer insumos para la modernización institucional y normativa en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

Asimismo, la firma china destacó en su comunicado que la nueva ministra de la cartera, Aurora Williams, afirmó que el foco de su gestión estará puesto en consolidar la Estrategia Nacional del Litio.

"Sin duda, se ha convertido en un mineral de alto valor estratégico por su relevancia en el proceso de transición energética mundial", dice el texto de Tianqi.

A nivel mundial, la industria del hidróxido de litio ha evolucionado de un mercado con cerca de 10 competidores en 2018 a proyectar aproximadamente 24 en 2025. Para el carbonato de litio, la cifra ascendió a 17 en 2018 a aproximadamente 37 en 2025, según la firma de análisis Wood Mackenzie.

Junto a Chile, la firma china Tianqi está presente en Australia como inversor de la industria del litio. "Tenemos presencia en varios mercados, entre ellos Australia, y hemos visto el surgimiento del mercado en Chile y la evolución de mercados que hoy lideran a nivel mundial. Creemos que la competencia abierta y la cooperación son claves para que Chile se convierta en un referente mundial", concluye en su texto Tianqi Lithium Corporation.