Crisis en Pemex: pérdidas aumentaron 52% en el tercer trimestre

En el tercer trimestre del año, Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo una pérdida neta de US$ 4.327,7 millones, que de hecho aumentó 52% en relación con el año anterior.

En tanto, pagó por concepto de impuestos y derechos sobre sus actividades un total de US$ 1.352,9 millones, monto 76,2% inferior al del mismo periodo del año pasado.

La reducción en la carga impositiva de Pemex ha sido controversial luego de que como empresa estatal tiene obligaciones legales de aportar al erario los ingresos que obtiene por extraer y comercializar los hidrocarburos que son propiedad de la nación. Sin embargo, en 2023 el cobro del derecho a la utilidad compartida es de 40% de las ganancias por barril comercializado y de hecho se reduce a 35% para al próximo año.

Sin embargo, los planes del gobierno no parecen incluir variables como la demanda de productos y su precio, con lo que de un año a otro cayeron 27% los ingresos totales de la empresa en el tercer trimestre, en que obtuvo US$ 25.256 millones, mientras en 2022 el monto fue de US$ 34.498 millones.

Las ventas de exportación se redujeron a su vez en 26% y en el tercer trimestre del año fueron de US$ 11.349 millones.

Y la comercialización de productos en México, que representó la mayor parte de los ingresos de la empresa, cayeron en 21%, situándose en US$ 13.866 millones en el tercer trimestre del año.

A pesar de que el costo de ventas se redujo en 23% en un año, situándose en US$ 20.126 millones en el tercer trimestre de 2023, el costo financiero de la deuda aumentó en 20%, llegando a US$ 1.941,8 millones que superaron el rendimiento de operación del periodo.

Hoy viernes, Pemex anunció que recibió US$ 3,2 millones del gobierno para fortalecer su posición financiera, según muestran las cuentas. Por otra parte, la petrolera recibió US$ 3.921 millones en el trimestre por concepto de amortizaciones de deuda.

"Es un apoyo nunca antes visto", dijo el director general Octavio Romero en una llamada con inversores.