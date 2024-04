Cristóbal Vergara, de SAP: “Chile está invirtiendo en tecnología al nivel de economías desarrolladas”

Si pensaba que los despidos de las grandes firmas tecnológicas eran cosa del 2023, este año también trae malas noticias. Hace unos cinco días empresas estadounidenses como Tesla, Google, Microsoft, Nike y Amazon empezaron a desvincular empleados y congelaron contrataciones. Todo debido a temores de recesión y al poder de la temida IA, según el medio Business Insider.

Un ejemplo de cuánto pesa hoy en una compañía la variable tecnológica es que puede hacer más con menos y, en ese sentido, las firmas que proveen de esa tecnología están viendo subir sus ganancias. También prescindiendo del talento humano.

El gigante alemán del software de planificación de recursos empresariales (ERP), SAP, es una de las que sacan cuentas alegres: para los tres primeros meses del año. Sus ingresos ascendieron por sobre los US$ 8.500 millones, con el negocio de la nube aumentando 24% hasta los US$ 4.186 millones en el primer trimestre interanual.

La firma inició en 2023 la implementación de un ambicioso programa de transformación, fortaleciendo sus inversiones en la oportunidad empresarial de IA y la nube.

Al presentar esta tarde los resultados del primer trimestre fiscal de 2024 específicos para América Latina, SAP indicó que por trigésimo sexto período consecutivo los ingresos por ventas de soluciones en la nube crecieron a doble dígito, destacando particularmente el desempeño de Brasil.

En términos de productos, la estrella del trimestre continúa siendo el ERP en la nube, segmento que reportó crecimiento de dos dígitos, tanto en la modalidad privada con RISE with SAP como en la nube pública con GROW with SAP.

Desde Chile, esas mismas líneas de trabajo son hoy el foco del negocio.

“Somos full B2B y, por lo mismo, tenemos un pulso muy concreto de cómo las empresas están abordando los desafíos de la transformación digital, pero con un fin claro de hacer crecer el negocio. Antes no era tan así, pero hoy ninguna empresa hace un proyecto tecnológico que no tenga un caso de negocio y que no tenga un objetivo estratégico para mejorar en sus procesos, para aumentar la productividad o para mejorar la eficiencia. En ese sentido, lo que vemos son volúmenes de proyectos que confirman que Chile está muy inquieto en eso”, explica a AméricaEconomía Cristóbal Vergara, CEO de SAP para Chile.

Este ímpetu renovador permite a SAP en Chile y la región sur de SAP -compuesta además por Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia- crecer a doble dígito.

“Chile se está poniendo a tono hace un buen rato ya, con porcentajes de inversión en tecnología a nivel de la OCDE y al nivel de economías desarrolladas”, precisa Vergara. "Vemos volúmenes crecientes de proyectos enfocados en digitalizar flujos como Lead to Cash y Procure to Pay desde una perspectiva de proceso".

Aunque los datos específicos de adopción e inversión varían por industria, el ejecutivo reconoce, en general, desde un piso de un 2,5% de la facturación en ciertas industrias donde la componente digital no es tan fuerte, hasta otras donde la tecnología es prácticamente la base del negocio.

“Un buen ejemplo es la industria financiera y bancaria, que hoy opera muy digitalmente. Y ahí [la inversión en tecnología] es más alta, llegando a porcentajes del 8% o 10% de su facturación, que se puede considerar como muy alto” detalla el CEO.

La firma alemana realizó en abril un evento de Casa Abierta en la capital chilena para mostrar a clientes y asociados avances actuales y transformaciones que llegarán próximamente al ecosistema, en torno a los pilares de Inteligencia Artificial, sostenibilidad y gestión empresarial.

Ahí se detectó que uno de los desafíos en IA sigue siendo la formación o reentrenamiento del talento.

“Alrededor de un 23% a 50% de la fuerza laboral necesitará desarrollar nuevas habilidades y capacidades a través de programas de reentrenamiento y capacitación continua (…) Esta transformación, acelerada por la IA generativa, exigirá una reinvención importante de los trabajadores para que puedan seguir aportando valor a sus compañías”, agrega Vergara.

CRECIMIENTO ACORDE A EXPECTATIVAS

En su conferencia de resultados trimestrales de esta semana, SAP informó que los ingresos de la nube aumentaron un 24% y un 25% en monedas constantes, respaldados por un crecimiento de los ingresos de Cloud ERP Suite del 32% en monedas constantes.

La cartera de pedidos actual en la nube en SAP es de US$ 15.127 millones, un aumento del 27% y del 28% a tipos de cambio constantes. El beneficio bruto de la nube, en tanto, aumentó un 27% (en el parámetro de presentación de resultados financieros conocido como no IFRS) y un 28 % en monedas constantes. En tanto que la pérdida operativa alcanzó los US$ 852,2 millones, debido a una provisión de reestructuración de US$ 2.343 millones.

Con todo, los resultados más débiles vistos por SAP se producen a pesar de un aumento en los ingresos de la nube, y se relacionan a que la compañía inició la implementación de su programa de transformación, fortaleciendo sus inversiones en IA.

“Hemos tenido un gran comienzo en 2024 y confiamos en que lograremos nuestros objetivos para el año. De cara al futuro, contamos con potentes motores de crecimiento: IA empresarial, ventas cruzadas en toda nuestra cartera de nube y captación de nuevos clientes, especialmente en el mercado medio”, dijo en la conferencia de resultados del lunes Christian Klein, director ejecutivo de SAP.

“En el primer trimestre, iniciamos con éxito la implementación de nuestro programa de transformación, lo que nos permitió centrar nuestras inversiones en la oportunidad de Business AI y al mismo tiempo desacoplar los gastos del crecimiento de los ingresos. También estamos muy satisfechos con el impulso de crecimiento constante de Cloud ERP Suite, que refleja el cambio secular del mercado hacia soluciones integradas en la nube”, indicó Dominik Asam, director financiero de SAP en el comunicado de prensa de la entidad.

Desde su casa matriz, la compañía reiteró sus perspectivas para 2024, pronosticando ingresos en la nube de US$ 18.110 a US$ 18.429 millones y operaciones ajustadas entre US$ 8.096 y US$ 8.415 millones.

En enero pasado, SAP había anunciado la reestructuración de ocho mil puestos de trabajo globales, con la meta de centrarse en el crecimiento en áreas comerciales impulsadas por la IA, invirtiendo unos US$ 2.200 millones para volver a capacitar a empleados con habilidades de inteligencia artificial o reemplazarlos mediante programas de despido voluntario.

La compañía alemana informó ese mes en Reuters que esperaba que GenAI cambie fundamentalmente su negocio y se ha comprometido a invertir más de US$ 1.000 millones respaldando nuevas empresas de tecnología impulsadas por IA, a través de su brazo de inversión, Sapphire Ventures.

Analistas del sector, como Citi Research dijeron que la firma, pese a las pérdidas del período, va por buen camino.

"SAP entregó una sólida actualización general para el primer trimestre, caracterizada por un continuo impulso empresarial subyacente junto con comentarios confiados sobre los impulsores de la aceleración futura", publicó esta jornada Citi.