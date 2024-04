Devaluación en Argentina impulsa oleada de compras en Chile

La historia se vuelve a repetir, pero a la inversa (…otra vez).

Unos 10.000 argentinos residentes en Mendoza habrían cruzado por el Paso Cristo Redentor (Los Libertadores), solo el jueves de la semana pasada, con tal de aprovechar el fin de semana largo y comprar productos a mucho menor precio de lo que se ve en el país vecino.

Y según informaron desde el Gobierno de Mendoza, ese mismo día hubo colas de ocho horas y ocho kilómetros de extensión en la Aduana debido a controles del lado chileno.

Según Infobae, se esperan unos tiempos similares para este martes pero del lado argentino, dado los miles de productos y artículos nuevos que deben ser controlados.

Argentinos se vuelcan en masa a comprar a Chile

¿Por qué se da esta situación donde parece que los roles se han intercambiado? Según el director de la consultora Evaluecón, José Vargas, la devaluación implementada por el gobierno de Javier Milei, junto con el término de los programas de control de los precios, “los turistas dejaron de tener la ventaja de un tipo de cambio diferencial”.

“No sólo tenemos inflación en pesos, sino también en dólares. Por eso es que los extranjeros dejaron de hacer sus tours de compras, ya no les conviene. Además, muchos precios que el año pasado estaban relativamente contenidos, subieron de manera muy marcada”, comentó a Infobae.

A modo de ejemplo, Vargas expuso el caso de los combustibles, donde el año pasado la gasolina (nafta como la llaman en Argentina) costaba unos US$ 0,30 y ahora ronda los US$ 0,91.

Y si bien en Chile los combustibles vienen sufriendo nuevas alzas, “no han tenido una evolución de precios como sí la hubo en Argentina“, dijo el experto.

“El peso chileno estaba cerca de $ 600 hace un año y ahora está a $ 980 por dólar. Por eso los argentinos ven mucha ventaja de precios en electrónica, calzado, indumentaria y demás“, añadió Vargas.

Tal como señala Infobae, Argentina volvió a ser más caro tanto para quienes viven allá como para los turistas, mientras que a los trasandinos se les hizo más fácil comprar afuera no por una apreciación del peso argentino, sino porque el costo de la vida subió fuerte, mientras que en Chile los productos se “abarataron”.

Diferencias de precios a cada lado de la cordillera

Uno de los ejemplos citados para dar cuenta de la diferencia entre el tipo de cambio es el valor de una Playstation 5 con lector Bluray.

A nivel general, esta consola se puede en unos US$ 554,8, mientras que en Argentina el producto cuesta casi US$ 1.745,8. Sin embargo, quienes crucen la cordillera para hacerse con este modelo gastarán US$ 906.

Unas zapatillas Adidas Response se pueden encontrar a unos $ 30.000 pesos chilenos en el comercio local, mientras que en Argentina valen $ 108.999. Si alguien decide venir al país y aprovechar de comprar un par, le puede salir por $ 42.800 pesos argentinos, detalla el citado medio.

Sin embargo, también recuerdan que pasando productos por más de US$ 300 en aduanas, se debe pagar un 50% sobre el excedente.