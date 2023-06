El ETF de BlackRock y el lanzamiento de un nuevo mercado de negociación de criptomonedas renuevan el optimismo sobre el Bitcoin

Este miércoles, el Bitcoin registró un alza sorprendente al cotizarse en US$ 30.600. El fenómeno se produjo como consecuencia de que BlackRock -la mayor empresa de gestión de activos del mundo- y WisdomTree presentaron solicitudes para registrar un ETF de bitcoin al contado en Estados Unidos.

La presentación de la propuesta de BlackRock para un fondo de Bitcoin a la SEC tuvo un efecto inmediato: el Bitcoin ganó un 19,57% de valor y se posicionó inicialmente a US$ 30.600 la unidad. De esta manera, superó sus máximos de abril de 2023. Sin embargo, la intervención de BlackRock no sería la única causa de este repentino despegue.

Christopher Storaker, CEO de ArchFinance, comentó a AméricaEconomía que también atribuyó al alza del Bitcoin el lanzamiento de EDX Markets, un nuevo mercado de negociación de criptomonedas que tiene el respaldo de importantes firmas “tradicionales” como Wall Street Fidelity, Charles Schwab y Citadel. Para resumir, Storaker define así la tendencia ascendente del Bitcoin: “Pensamos que la recuperación obedece a la internalización de mejores perspectivas macroeconómicas y a la racionalización de importantes desarrollos en el sector”.

Hay un diagnóstico claro del alza. Pero no siempre las proyecciones son precisas: a inicios de 2023, Arch organizó una encuesta para diversos operadores del ecosistema cripto. Los resultados arrojaron que para fin de año, el Bitcoin recién se elevaría a US$ 30.000. “Bitcoin no solo ha tocado esos niveles, sino que ya registra una ganancia del 80% en lo que va del año”, resalta Storaker.

¿Cómo interpretamos el desarrollo de las criptomonedas? Muy simple. Implica el fortalecimiento de la narrativa de que las criptomonedas son una alternativa viable al sistema financiero tradicional. Así como el éxito reciente que han tenido plataformas de finanzas descentralizadas como Uniswap. Estas se diferencian de sus pares centralizados por sus actualizaciones continuas y la ausencia de cuestionamientos por usuarios y reguladores.

De acuerdo a un informe de The FxPro Analyst Team, en la última semana, la capitalización del criptomercado se ha ajustado un 0,65% en las últimas 24 horas a 1,17 billones. Se trata de un índice, cercano a los máximos registrados a inicios de mayo. Este fenómeno va ligado a la subida en el valor del dólar (0,55%) que se produjo en el mismo periodo. En consecuencia, el Bitcoin se ha congelado en US$ 30.000, suponiendo así, una ruptura con la tendencia al alza. Esta sugiere que los inversores a largo plazo ya se han movilizado para acumular Bitcoin en la inminente reducción de valor.

El Bitcoin y América Latina: ¿una relación con potencial?

Storaker se mantiene optimista sobre el avance de las criptomonedas en Latinoamérica. El empresario estadounidense opina que estas representan una gran oportunidad de uso e inversión para la región. En otras palabras, gracias a Bitcoin, por ejemplo, los usuarios pueden acceder a un mercado global que opera 24/7. Cada persona mantiene un control permanente sobre sus activos y accede a la información de inversión por medios seguros y transparentes.

“Los cripto activos son tremendamente sensibles al entorno macroeconómico. En efecto, la desaceleración en la subida de tasas ha sido uno de los factores que más ha contribuido a la recuperación del sector en lo que va del año”, aclara Storaker. No es de extrañar entonces que ciudadanos de ciertos países de la región hayan recurrido al Bitcoin como una estrategia de protección ante una moneda inestable o devaluada. El ejemplo más emblemático es Argentina, cuya inflación interanual ya ha alcanzado los alarmantes tres dígitos (108,8%). Allí, la adopción de estos activos es del orden del 35%. Mientras que en Chile se registra un 15%, más acorde con la inflación interanual de 9,9%. Al cierre de este artículo, el bitcoin se cotiza a US$ 30.915, confirmándose su tendencia al estancamiento.