Finnovista, firma de innovación y capital, y Visa, multinacional de servicios financieros, presentaron la cuarta edición del informe Finnovista Fintech Radar Argentina 2023.

El segmento Wealth Management se consolida como uno de los más importantes en el ecosistema argentino, según el Finnovista Fintech Radar, que analiza la situación actual en los diferentes países de la región. Con un crecimiento superior al 80%, el sector de Gestión Patrimonial es el que más prospera en el ecosistema fintech de Argentina, debido a la aparición de proyectos Crypto y una mayor cantidad de cuentas de inversión. Este segmento aumentó de 28 empresas en 2021 a 51 en 2023, un incremento notablemente impulsado por la inclusión de emprendimientos en inversión patrimonial y criptomonedas agrupados dentro de esta categoría después de ver una explosión en la creación de nuevas cuentas por parte de los argentinos.

El segmento de las plataformas de intercambio especializadas para operar criptomonedas, por ejemplo, suma 12 nuevas startups al mapa fintech en Argentina y duplica la cantidad hallada en el reporte de 2021.

El segmento de Préstamos —Lending—, con un 16,9% de las startups fintech argentinas, es el que mayor salida de proyectos ha sufrido desde la última edición del Finnovista Fintech Radar en el país austral —por encima del 40%—, truncando el crecimiento esperado en este ecosistema, junto al de Pagos y Remesas —Payments and Remittances— y Tecnologías Empresariales —Enterprise technologies— (16,9%), que también presentó altos índices de mortalidad pero que han logrado una evolución favorable de 2021 a 2023.

La investigación arroja que, con 154 proyectos nuevos identificados en este 2023, el ecosistema fintech argentino cuenta con 343 proyectos, y que más del 48% de estas startups están en estado de crecimiento y expansión. Concretamente, en un 29,4% de los casos las fintech están listas para escalar y en un 15,3% están comercialmente operativas.

Desde 2021, el crecimiento anual promedio en el ecosistema fintech argentino es de un 11,5%, un crecimiento moderado que se ha visto frenado por la salida del 31,5% de las startups fintech durante el periodo de 2021 a 2023.

Sin embargo, es positivo que el 50% de las respuestas encontradas en el Finnovista Fintech Radar, en colaboración con Visa, muestra datos de ingresos provisionales optimistas entre las startups, con un rango que va de los 500.000 a los US$ 5 millones; y un destacable 11,5% de ellas estimando entre US$ 15 y 50 millones. Mientras, tan solo un 5,77% de estos proyectos fintech respondió que no esperaba tener ingresos en este 2023.

ARGENTINA COMO SEDE DE OPERACIONES

El Finnovista Fintech Radar ha identificado 67 proyectos fintech extranjeros con presencia en Argentina, lo que hace un total de 410 startups en este mercado. En concreto, México, Chile y Estados Unidos son los principales jugadores en el país, seguidos de Colombia.

Andrés Fontao, cofundador y Managing Partner de Finnovista, comenta: “Los datos de este informe nos hacen pensar que el ecosistema fintech argentino ha entrado en una fase de maduración y consolidación, incluso por delante de otros países de la región con un mayor crecimiento anual”. Y agrega: “Es destacable que cerca de un 40% de los proyectos argentinos ya se han internacionalizado a otros países. Confiamos en que el ecosistema y mercado fintech en Argentina continúe madurando y consolidándose, y siga siendo un país con una gran exportación de talento y de soluciones financieras a otros mercados de la región”.

En este sentido, es destacable que, de acuerdo a las respuestas obtenidas para el desarrollo de este estudio, cuatro de cada diez fintech fundadas en Argentina está al menos presente en otro país, siendo México, Colombia y Chile los destinos favoritos para las fintech argentinas.

Por su parte, Gabriela Renaudo, Group Country Manager Argentina y Cono Sur de Visa señala: “En Visa, nuestro trabajo con las fintechs es clave y permanente porque están cambiando el juego, reinventando la manera en que los consumidores manejan sus finanzas y las empresas gestionan sus operaciones”. “Los datos del Radar que impulsamos desde Visa con Finnovista reflejan muy bien la situación de este sector en Argentina que se encuentra trabajando continuamente para hacer que el mundo financiero actual sea más relevante y equitativo. Es por ello que debemos seguir trabajando juntos para lograr mayor inclusión”, agregó.

FUENTES DE INVERSIÓN

En cuanto a las fuentes de inversión, el Finnovista Fintech Radar, realizado en colaboración con Visa, muestra que cerca de la mitad de las fintech que levantaron capital en alguna etapa de su vida lo hicieron de la mano de inversores ángeles, o familiares y amigos, siendo la participación de inversores individuales y de la red cercana en las fintech el principal apoyo de capital para proyectos emergentes.

Además, según los encuestados, los fondos de capital de riesgo financiaron un 40% de los proyectos que tuvieron acceso a fondos; mientras que las instituciones financieras lo hicieron en un 18,46% de las ocasiones, evidenciando cierta confianza de estos actores en respaldar la innovación fintech.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

En consonancia con su estado de madurez, el 57,1% de las fintech encuestadas por el Radar señalan que sus principales desafíos son escalar operaciones y expandir su actividad e internacionalizarse. Aumentar su actividad y su alcance en un mercado específico o en múltiples mercados les permite crecer en transacciones, clientes, ingresos y alcance geográfico.

En lo que respecta a las ventajas competitivas del mercado argentino, las startups fintech destacan la gran rapidez de adopción de soluciones fintech por parte de la población y el tejido financiero. Asimismo, y también relacionado, el 26,3% referencia el nivel de educación financiera como una ventaja competitiva destacable, así como el gran tamaño de mercado en comparación con otros países de la región (24,2%) que hace de Argentina un país con un peso demográfico y una economía favorable para estos emprendimientos fintech.