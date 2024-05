Embajador de China en Chile critica las sobretasas al acero y niega existencia de dumping

“Creemos que (la decisión de sobretasas) es injusta, porque las empresas chinas son realmente muy, muy eficientes, son competitivas. No hay subvenciones gubernamentales y no hay dumping. Las empresas chinas no hacen dumping, simplemente son mucho más eficaces y eficientes en la producción“.

Estas fueron parte de las declaraciones del embajador de la República Popular China en Chile, Niu Qingbao, en exclusiva con Radio Bío Bío, en el contexto de la Cuenta Pública Participativa del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno.

"NO HAY DUMPING": LA TAJANTE RESPUESTA DEL EMBAJADOR CHINO POR SOBRETASAS

Conviene recordar que el 20 de abril, la Comisión Antidistorsiones del Senado de Chile estableció sobretasas arancelarias en contra de las importaciones de acero chino, específicamente sobre las barras de acero para bolas de molienda y las bolas de molienda propiamente tal.

Esto luego de semanas de presiones por parte del mundo político y privado, dado que la Compañía Siderúrgica Huachipato, perteneciente al Grupo CAP, anunció que suspendería indefinidamente sus operaciones dada la “competencia desleal” contra este tipo de productos.

Días antes, Niu Qingbao expresó a Diario Financiero que su país se “opone a la práctica proteccionista del abuso de estas medidas y aboga por proporcionar un alivio comercial razonable a las industrias nacionales bajo estricto cumplimiento de las reglas de la OMC (Organización Mundial del Comercio)”.

EMPRESAS EFICACES, NO SUBVENCIONADAS

Ahora, el representante de la potencia asiática en nuestro país reafirma que, tanto China como Chile son socios “mutuamente muy importantes” en materias de comercio, inversión y también en productos de acero.

“Creo que somos mutuamente dependientes, así que tenemos normas comunes que cumplir, como las de la OMC, como el acuerdo bilateral de libre comercio. Esperemos que esta cuestión, la cuestión antidumping, pueda resolverse a satisfacción de ambas partes y de todas las empresas afectadas (…) Eso dará una señal muy positiva a las compañías, inversores y gobiernos extranjeros, de que Chile es un buen lugar para hacer negocios”, sostuvo Qingbao.

Pero al ser consultado por el sentir de China respecto al establecimiento de derechos antidumping por un 24,9% y 33,5%, el político sostuvo que no se encuentran necesariamente contentos “porque creemos que es injusta”, enfatizando en que las compañías al otro lado del Pacífico son “realmente muy, muy eficientes”, y que no existe dumping.

A pesar de todo, Qingbao afirma de que la relación entre ambos países prosigue en buenos términos, y que es “perfecta, muy buena”.

BYD Y PROYECTO DE LITIO EN CHILE

Otra noticia que marcó pauta fue el anuncio de la fabricante de autos eléctricos chinos BYD, de postergar el proyecto para crear una planta de cátodos de litio en Antofagasta, acusando problemas con proveedores pero principalmente con los permisos.

Sobre esto, el embajador expresó que ambos países también son socios importantes en la industria del llamado “oro blanco”, y que su gobierno fomenta una asociación no solo en la compra venta del material, sino también en investigación y desarrollo.

“Pero, las empresas hacen negocios por su cuenta. El Gobierno (chino) no interfiere en la gestión y los negocios de las compañías en cuestión. No sé exactamente lo que pasó entre BYD y en las negociaciones con el gobierno chileno“, sostuvo el representante.

Finalmente, hizo un llamado tanto al ejecutivo chileno como a la empresa de electromovilidad a negociar, con tal de que el megaproyecto pueda materializarse. “Ello reportará enormes beneficios, no sólo a la empresa, sino también al país. Esperamos ver una asociación más estrecha entre BYD, otras empresas chinas y Chile”, concluyó Niu Qingbao.