Embraer aumenta un 20% su beneficio neto en el segundo trimestre

Embraer, el tercer mayor fabricante de aviones del mundo después de Airbus y Boeing, dio a conocer sus resultados trimestrales este lunes. Allí se anuncia que sus ingresos netos aumentaron un 26,2% a 6.360 millones de reales (US$ 1.296 millones) hasta el 30 de junio.

Los ingresos consolidados en el segundo trimestre (2T23) representaron un incremento de 27% YoY (año con año) debido a mayores volúmenes en aviación comercial y ejecutiva con fuertes crecimientos de 57.4% y 41.8% respectivamente, indicó la firma en el comunicado oficial de resultados.

La aviación comercial reportó un crecimiento de ingresos del 57% año contra año a US$ 471,9 millones debido a un mayor número de entregas. El margen bruto reportado de 12.9% versus 13.2% en el 2T22 muestra una pequeña disminución debido a efectos extraordinarios.



Los ingresos de Aviación Ejecutiva fueron US$ 378,0 millones, 42% superiores al 2T22 con un aumento en los volúmenes y mix de entregas. El Margen Bruto en el 2T23 fue 19.8% comparado con 22.1% YoY debido a efectos no recurrentes el año pasado.



Ingresos de Defensa y Seguridad de US$ 82,4 millones, 28% menores YoY debido a retraso en el reconocimiento de ingresos en el 1S23. Margen bruto reportado de -1.5% versus 28.0% en 2T22 debido a menores ingresos y diferente mix, parcialmente compensado por otros gastos.



Servicios y Soporte reportó ingresos por US$ 339,7 millones, lo que representa un crecimiento AoA del 6%. Margen bruto reportado de 24.4% inferior al 31.8% reportado en el 2T22 debido a efectos extraordinarios y diferente mix de servicios en el trimestre.

En su página web, la empresa añadió que mantenía sus perspectivas de entregas y resultados financieros para el año: Embraer prevé que las entregas de aviones comerciales alcancen entre 65 y 70 aviones este año, frente a los 57 de 2022, mientras que las entregas de aviones ejecutivos aumentarán hasta un 27,5%, hasta entre 120 y 130 aviones.

Por otra parte, al desglosar sus estados financieros, la compañía indicó que, excluyendo los elementos especiales anteriores, el EBIT ajustado del 2T23 fue de US$ 99,9 millones y el margen EBIT ajustado fue de 7,7%.

La fuerte recuperación del EBIT ajustado en el 2T23 en comparación con el 1T23 se debió principalmente a mayores volúmenes de aviación comercial y ejecutiva. Sobre una base anual, la disminución del EBIT ajustado se debe principalmente a la diferencia en la combinación de ingresos y los márgenes de Defensa en comparación con el 2T22.

La utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Embraer y la utilidad (pérdida) por ADS para el 2T23 fueron de US$ (18,8) millones y US$ (0,1024) por acción, respectivamente, en comparación con US$ (146,4) millones de pérdida neta atribuible a Embraer accionistas y US$ (0.7972) en ingresos por ADS en el 2T22. Excluyendo efectos extraordinarios, la utilidad neta ajustada fue de US$ 58 millones comparado con US$ 46 millones en el 2T22 representando un incremento de 25% AaA.

GESTIÓN DE DEUDAS Y PASIVOS

Embraer finalizó el trimestre con una posición de deuda neta de US$ 1.459,4 millones (sin EVE), frente a US$ 1.528,7 millones YoY y US$ 1.432,1 millones TaT.

El vencimiento promedio de los créditos del 2T23 se amplió a 3 años. El costo de los préstamos denominados en dólares fue de 5,74% anual, mientras que el costo de los préstamos denominados en reales brasileños fue de 10,04% anual. en 2T23.

"En la última semana de julio reperfilamos nuestra deuda y extendimos vencimientos hasta el 2030 con una Emisión de Nuevos Bonos por US$ 750 millones a 7 años y cupón de 7.0%.El flujo de caja libre ajustado para el segundo trimestre de 2023 fue de US$ (10,7) millones, sin un aumento sustancial en el uso de capital de trabajo en comparación con el 1T23. Aunque todavía mantenemos inventarios más altos debido a mayores entregas en la segunda mitad, el consumo de efectivo se mantuvo estable ToT", indicó la compañía en su comunicado.

En el 2T23, el CAPEX ascendió a US$ 24,7 millones, y las adiciones de repuestos del programa pool representaron US$ 23,9 millones de las adiciones, parcialmente compensadas por US$ 13,1 millones de ingresos por la venta de PP&E. El incremento en PP&E en el 2T23 versus el 2T22 está relacionado con la expansión en servicios de capacitación y mantenimiento.

Para cumplir con una mayor orientación de producción y entrega para 2023, los inventarios de trabajo en curso afectaron principalmente el flujo de efectivo libre informado del trimestre.

"La cartera de pedidos en firme finalizó el 2T23 en US$ 17,3 mil millones estable trimestre a trimestre, con una ligera variación respecto al trimestre anterior. Lo más destacado sigue siendo el aumento de la cartera de pedidos de Executive Jets", finalizó la empresa.