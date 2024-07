Estados Unidos: Biden se retira de la carrera presidencial

El presidente estadounidense Joe Biden anunció que se retira de la carrera por la presidencia contra Donald Trump, en una histórica decisión que deja la campaña en territorio desconocido.

"Aunque fue mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país renunciar (a la contienda) y enfocarme únicamente en cumplir mis tareas como presidente por el resto de mi mandato", dijo Biden en una carta publicada en la red social X.

La decisión se produce después de una creciente presión por parte de los aliados demócratas de Biden para que se hiciera a un lado después del debate del 27 de junio, en el que el presidente de 81 años tuvo una actuación controversial.

En otro mensaje en X, Biden señaló que respalda a su vicepresidenta Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata. "Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año", dijo.

Este mismo domingo, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sostuvo que Biden debe dimitir como presidente de Estados Unidos.

"Si Joe Biden no está en condiciones de presentarse a la presidencia, no está en condiciones de servir como presidente. Debe renunciar al cargo inmediatamente", dijo Johnson en un comunicado.

Por su parte, Trump dijo este domingo que Biden no tenía la capacidad de ser candidato ni presidente de Estados Unidos. "El corrupto Joe Biden no era apto para postularse como presidente, y ciertamente no es apto para servir, y nunca lo fue. Sufriremos mucho por su presidencia, pero muy rápidamente remediaremos el daño que ha hecho", publicó Trump en su red Truth Social.