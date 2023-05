Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa: “Por la inflación, la plata que se destinaba para invertir en generar consumo hoy rinde mucho menos”

En medio de la crisis de la pandemia, surgieron muchas oportunidades para diversas empresas, especialmente para las del sector tecnológico. En América Latina, las apps de quick-commerce vivieron un época de gran apogeo, con ritmos de crecimiento no pensados años atrás.

PedidosYa, el unicornio latinoamericano es una de ellas. Con presencia en 15 países de la región (Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Venezuela) ha sabido aprovechar el momentum pandémico y hoy, en un entorno de inflación, presencialidad y desaceleración en las tasas de crecimiento apuesta por

AméricaEconomía conversó con Esteban Gutiérrez, CEO de PedidosYa sobre cómo vienen afrontando este nuevo escenario plagado de inflación, altas tasa de interés, una posible recesión económica global y un modelo de negocio que para muchas compañías aún no logra ser rentable y dependen en gran medida del capital que levantan en rondas de financiación. No solo esto, el entorno hostil ha hecho que muchas tecnológicas hayan tenido que hacer despidos masivos para mantenerse a flote.

“Sí, es verdad que la combinación de ya no estar en pandemia y, al mismo tiempo, lo que pasó con la industria tecnológica -con la de delivery en particular- hace que hoy estemos invirtiendo mucha menos plata de que antes. Eso también explica por qué estamos creciendo a tasas más bajas de lo que hacíamos antes”, explica Esteban Gutiérrez.

Según la compañía, el crecimiento se sigue dando. Así, en el trimestre de 2023, las ventas subieron 21% con respecto al mismo periodo de 2022, mientras que los ingresos lo hicieron a un ritmo de 18%, obteniendo récords históricos en órdenes, en clientes activos y en frecuencia de compra mensual. Y aunque no da cifras, asegura que logró una rentabilidad positiva en los 15 países de la región donde opera.

“Cuando comparas la facturación del primer trimestre de este año con la del año pasado, es un crecimiento grande. Para industrias más tradicionales estos son números muy, muy grandes. Seguimos en una senda de crecimiento”, anota Gutiérrez

El financiamiento, por lo pronto, no es una contingencia para este unicornio de origen uruguayo. Y es que PedidosYa es parte de Delivery Hero -la multinacional alemana de pedidos y entrega de alimentos online que tiene en su portafolio de empresas a Glovo y que cotiza en la bolsa de Fráncfort- tras ser adquirida en 2014.

“La primera fuente de financiamiento tenemos es el mismo portfolio de lugares donde operamos que básicamente nos permite pre alocar (pre asignar) ganancias de un lado para invertir en otro. Al ser parte de una empresa pública siempre tenemos la posibilidad de poder financiarnos con el mercado. A principios de este año Delivery Hero emitió unos bonos convertibles que básicamente le permitieron mejorar su perfil de caja y a su vez, durante la presentación de resultados del primer trimestre, Delivery Hero anunció que a partir de la segunda mitad del año el negocio va a generar caja suficiente como para autosustentarse. Tenemos expectativas de que desde el guidance que estamos dando como compañía y si la ejecución de todo ocurre de manera correcta, no debiéramos tener un problema de financiamiento”, dice el máximo representante de PedidosYa.

Y si bien Gutiérrez no brinda cifras sobre facturación, en abril la casa matriz, Delivery Hero, presentó los resultados financieros del primer trimestre de 2023. Es así que en este periodo los ingresos del grupo (no se detalla por empresa) ascendieron a 2.494,3 millones de euros (cerca de US$ 2.698 millones), una mejora del 12%. El grupo tampoco publicó cifras concretas de beneficios o pérdidas, pero explicó que entre enero y marzo su Ebitda ajustado registró una mejora de unos 250 millones de euros (US$ 270,5 millones).

Inversión focalizada

Si bien Gutiérrez afirma que el financiamiento por ahora no es una preocupación, la forma de invertir es ahora más focalizada, priorizando los recursos para atender a una base más grande de usuarios.

“Antes de la pandemia un porcentaje muy grande de nuestras órdenes era sin costo de envío. Hoy todas las órdenes en su mayoría, salvo que estén suscritos a nuestro programa Plus, tiene un costo de envío. Invertimos mucha plata en generar incentivos para que las personas compren. Hoy esos niveles de incentivos han bajado por varias razones, no tanto en términos absolutos del nivel de inversión, pero sí en términos relativos. Eso ha pasado principalmente porque nuestra base de usuarios es mucho más grande. Por ejemplo, si gastas 100 y tienes 100 usuarios, puedes incentivar uno por usuario. Si hoy seguimos gastando 100, pero en vez de tener 100 usuarios tenemos 1.000, resulta que es mucho menos lo que uno puede invertir por usuario. Otra cosa que no es menor es que por la inflación las cosas están mucho más caras y la plata que se destinaba para invertir en generar consumo hoy rinde mucho menos”, detalla.

Por ello, la priorización de la inversión es clave para hacerla eficiente. Actualmente, PedidosYa invierte principalmente en los pilares de su negocio y en derribar barreras o los bloques que no le permiten seguir creciendo. Por un lado, la inversión se focaliza en la adquisición de partners, ya que el principal valor agregado que ofrecen al usuario es encontrar múltiples opciones para comprar. “Todo el tiempo tenemos que estar agregando contenido nuevo y es una inversión que cuesta bastante plata”, reconoce el ejecutivo argentino.

El otro componente donde concentran la inversión es garantizar a los usuario una buena experiencia de compra, es decir, que no solo que encuentre el lugar, sino que también le llegue el pedido a tiempo. “Como nuestro negocio sigue creciendo, nuestra necesidad de tener más personas queriendo repartir con PedidosYa también aumenta para ser capaces de entregar esos pedidos incrementales y ahí hay otra fuente de inversión.

Reducir el costo de envío es otro factor en el que PedidosYa concentra esfuerzos y recursos. “En América Latina una de las principales barreras que hay para aquellos que tienen que hacer su primera compra en el mundo delivery o para los que ya han hecho una y puedan hacer más, es el precio de las cosas y el costo de envío. Tratamos de poner plata para hacer que esas cosas valgan menos, al menos durante un periodo de tiempo hasta que el usuario se acostumbre al servicio. El otro cuarto pilar en el que invertimos plata y hemos invertido mucho en los últimos 13 años es capital humano y principalmente en tecnología, porque al final del día para hacer que todo ocurra de la mejor manera. La tecnología hace que el delivery sea más rápido, más barato o con mejor experiencia”, dice Gutiérrez.

El delivery telefónico, el programa Plus y PedidosYa Market

En la región se han asentado jugadores globales y regionales del delivery. Aunque para Esteban Gutiérrez la mayoría de ellos tiene muchas cosas interesantes, la competencia también radica en otra cancha. "Nuestro principal competidor todavía es la gente que pide delivery llamando de manera directa al restaurante. Es gigantesco y lo que miramos es cómo le podemos ganar el teléfono, o qué atributos tiene este que nos faltan para lograr eso”, dice.

Para los usuarios recurrentes, la app de quick-commerce lanzó en 2022 el programa de suscripción PedidosYa Plus. A pesar de que el CEO de la compañía no precisa el porcentaje de usuarios que ya pagan por el servicio (que tiene un costo aproximado de US$ 4,5 al mes), aseguró que vienen bastante adelante en el cumplimiento de las metas proyectadas.

“El programa es una muy buena solución para que las personas que no compran en nuestra plataforma de manera muy recurrente se conviertan en usuarios mucho más frecuentes. Su principal propuesta de valor es que permite tener envíos gratis y eso hace que mucha gente se anime a explorar y a pedir cosas distintas. Otra ventaja son nuestros propios supermercados (PedidosYa Market). Generalmente damos descuento en compras y si son parte de nuestro programa Plus tiene descuentos cada vez que compras en nuestro propio supermercado. Hemos visto que casi todas las personas que se suscriben al programa aumentan mucho el uso en nuestro supermercado porque ven al descuento que damos en la compra como un verdadero beneficio”, dice.

Respecto a los mercados en los que operan, Esteban Gutiérrez señala que los 15 han tenido una buena performance, aunque los estadios de madurez es diferente en cada uno de ellos. “Tenemos países maduros en los estamos desde hace mucho más tiempo como Argentina, Chile o Uruguay. Estos mercados han cumplido tanto el año pasado como lo que va del primer trimestre los objetivos que tenemos planteado. Después tenemos países más nuevos en los llevamos menos tiempo operando y claramente crecen mucho más rápido que los anteriores, pero son bastante más inmaduros y donde hace mucho menos tiempo que operamos. De ese grupo destaco a Perú, Ecuador y El Salvador que son los mercados donde estamos creciendo más en los últimos 18 meses”, dice.

En el corto plazo, el CEO de PedidosYa no prevé ingresar a un nuevo mercado -no está presente en México, Colombia ni Brasil- pero siempre analiza oportunidades con las condiciones apropiadas.

Pese a un contexto global, Gutiérrez es optimista y resalta el crecimiento obtenido en épocas de vacas flacas. “La industria se ha desacelerado un poco, pero en casi todos los mercados hemos logrado crecer por encima del promedio de la industria. Esto nos ha permitido, en 14 de los 15 mercados donde estamos, ganar participación de mercado en los últimos 12 meses, incluso en este contexto en el cual cuesta cada vez más generar ese orden incremental”, concluye.