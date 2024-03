Ethereum: el silencioso competidor de Bitcoin

El criptomundo viene experimentando una buena época. Con un Bitcoin superando máximos históricos en las últimas semanas, Ethereum, la segunda divisa digital en importancia, podría repetir el éxito de la cripto líder.

Eso sí, su suerte depende de que la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos dé luz verde a los ETF spot de Ethereum que buscan gigantes como BlackRock, VanEck y Fidelity Investments, entre otros. Si bien a inicios de esta semana, especialistas redujeron sus estimaciones acerca de las probabilidades de que esto suceda, ya existe una especulación en el mercado y la competencia entre ambas criptomonedas se presenta como un tema complejo y multifacético.

En los últimos días, el Bitcoin finalmente superó sus niveles máximos históricos de 2021, alcanzando la marca de US$ 72.850 antes de experimentar un ligero retroceso. Mientras que la criptomoneda canadiense de ascendencia rusa, pasó de tener un valor que rondaba los US$ 2.400 en 2023 a los US$ 4.000 el último miércoles, una cifra que no había registrado desde hace tres años. Pese a que Bitcoin y Ethereum son las criptomonedas más prominentes y establecidas en el mercado, tienen propósitos y características diferentes.

“Bitcoin es a menudo considerado como una reserva de valor digital, similar al oro, mientras que Ethereum es conocido por su funcionalidad de contrato inteligente y su capacidad para soportar aplicaciones descentralizadas (DApps) y tokens ERC-20”, explica Denise Cinelli.

Ambas criptomonedas, continúa Cinelli, compiten en tres aspectos: valor de mercado, adopción y uso, y tecnología y desarrollo.

“Sin embargo, la adopción de Ethereum está creciendo rápidamente, especialmente con el auge de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT)”, resalta la COO de CryptoMKT.

¿Ethereum en la sombra de Bitcoin?

“Ethereum, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha estado históricamente en la sombra de Bitcoin por varias razones”, dijo la COO de CryptoMKT.

Cinelli detalla que el Bitcoin fue la primera criptomoneda en ser creada y lanzada al mercado, lo que le otorga una posición de first mover advantage (FMA), lo que implica que ha tenido más tiempo para establecerse, acumular inversores y ganar reconocimiento en comparación con Ethereum, que llegó al mercado unos años después, en 2015.

Además, como es ampliamente conocida como la primera, da pie a ser la primera opción para aquellos que están interesados en invertir o usar criptomonedas. La familiaridad y la confianza que ha ganado a lo largo de los años han contribuido a su dominio en el mercado.

“Esta percepción ha llevado a que Bitcoin sea visto como una inversión más segura y estable, especialmente en tiempos de volatilidad del mercado”, agrega Denise Cinellli.

“Bitcoin tiene un suministro limitado de 21 millones de unidades, lo que contribuye a su escasez percibida y su valor potencial como reserva de valor. En contraste, Ethereum no tiene un límite fijo en su suministro, lo que podría afectar la percepción de su valor a largo plazo”, detalla.

Pero la complejidad técnica de Ethereum puede ser menos comprensible para el público general en comparación con Bitcoin, que se presenta principalmente como una forma de dinero digital.

“A pesar de estas diferencias, Ethereum ha ganado su propio seguimiento y ha demostrado ser una fuerza significativa en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain, especialmente con el crecimiento de proyectos construidos sobre su red y el interés en DeFi (finanzas descentralizadas) y NFTs”, señala Cinelli.

Ahora bien, es posible que las probabilidades de que se aprueben los ETF de Ethereum al contado en mayo sean más frágiles que las que tenía Bitcoin hace unos meses, principalmente por la fuerte caída en las estimaciones de aprobación “y la ausencia de solicitudes de cambios en los proyectos enviados a la SEC”.

Según la especialista, la regulación de criptomonedas y ETFs está cambiando constantemente. Ethereum, aunque es la segunda criptomoneda más grande, puede enfrentar un escrutinio regulatorio diferente debido a su menor madurez de mercado. Asimismo, los rechazos previos de ETFs de Bitcoin pueden influir en las decisiones sobre ETFs de Ethereum. Y por último, la complejidad técnica de Ethereum presenta desafíos para los reguladores en términos de seguridad y protección del inversionista en un ETF.

“Si la SEC no aprueba los ETF para Ethereum, además de la probabilidad de que el precio pueda sufrir una corrección, podría haber varias implicaciones y desencadenantes en el mercado de criptomonedas y en la industria financiera en general”, dijo Denise Cinelli. “La aprobación del ETF de Ethereum se ha visto como un paso importante hacia la adopción institucional de la criptomoneda. Si la SEC no aprueba los ETF, esto podría ralentizar el proceso de adopción institucional, ya que algunos inversores institucionales pueden preferir esperar hasta que haya una mayor claridad regulatoria antes de entrar en el mercado de criptomonedas”.

¿Ethereum podría llegar a ser mayor que el Bitcoin?

Algunos analistas argumentan que Ethereum podría superar a Bitcoin en el futuro debido a su funcionalidad adicional y su potencial para ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones más allá de ser simplemente una moneda digital.

Además, Ethereum hizo una exitosa actualización importante llamada Ethereum 2.0, es decir, que en lugar de ejecutar un algoritmo de prueba de trabajo, mecanismo utilizado en blockchain para validar y asegurar transacciones —método original implementado por Bitcoin—, la actualización implica el cambio a un algoritmo de prueba de participación, por lo que permite que los participantes en la red (validadores) depositen y bloqueen una cantidad de su criptomoneda como garantía de su honestidad y compromiso con la seguridad de la red. Esta ajusta varios aspectos de una red como la escalabilidad, seguridad y accesibilidad.

No obstante, es importante considerar que el mercado de las criptomonedas es extremadamente volátil y resulta complicado prever con precisión cómo se desarrollarán las circunstancias.

“Ambas criptomonedas tienen sus propias comunidades y casos de uso únicos, por lo que podrían coexistir y prosperar de manera independiente”, finaliza Denise Cinelli.