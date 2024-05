Exportación pesquera primaria en Perú crecería 75,2% durante 2024, aunque sin superar récord histórico

En 2023, las exportaciones pesqueras de Perú (tradicionales y no tradicionales) cayeron 27%; sin embargo, este año se prevé un incremento de 75,2% de la pesca primaria y de 4% de la no tradicional, estimó el segundo vicepresidente de la Asociación de Exportadores del país andino (Adex), César Tello Ramírez.

Para ello, es necesario enfrentar los desafíos pendientes con una hoja de ruta que promueva ambas actividades, señaló.

En el "I Encuentro de Pesca y Acuicultura" organizado por el gremio, detalló que en el 2023 la pesca tradicional sufrió condiciones climáticas adversas (cerró en US$ 1.142 millones), pero este año, si bien se proyecta un alza de dos dígitos (75,2%), no superará el récord histórico de 2022 (US$ 2.386 millones de acuerdo al Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales Cien-Adex).

“Este sector mira con optimismo la normalización de la temperatura marina, lo que facilitará el retorno de la anchoveta y asegurará la captura para su uso industrial”, comentó en su discurso de bienvenida.

En relación a la pesca con valor agregado y la acuicultura, refirió que experimentaron una evolución de 10,6% en 2023, por lo que expresó no tener dudas acerca de su mejor desempeño, con el debido respaldo de las autoridades.

“Se estima un aumento de 4% para este 2024, pero necesita mejorar su competitividad, contar con un marco regulatorio adecuado, desarrollar nuevas especies, invertir en nuevas tecnologías y acceder a un financiamiento apropiado”, enfatizó.

POTENCIAL PERUANO

Tello Ramírez destacó que Perú cuenta con cuatro zonas marinas marcadas por sus condiciones para las actividades extractivas. En la costa norte y la costa sur con la anchoveta, langostinos y conchas de abanico, la sierra sur con la trucha y el pejerrey, y los ríos de la selva con el paiche, gamitana y paco.

Añadió que el evento busca impulsar la pesca con un enfoque ecosistémico, fomentando la conservación y el uso sostenible de los recursos.

“Este tema, crucial en estos tiempos, es abordado en las Mesas Ejecutivas de Desarrollo para la Pesca y Acuicultura. Con el apoyo de otros gremios, se promueven medidas que apuntan a la mejora integral del sector”, afirmó.

“Creemos firmemente en un trabajo conjunto: pescadores, productores, exportadores e instituciones públicas a fin de afrontar los problemas vigentes y lograr que esta actividad sea uno de los motores de la recuperación del país”, sostuvo finalmente.

En su charla magistral "Análisis de la situación de la pesca y acuicultura en Perú y proyecciones", el director de PromPerú, Ricardo Limo, recordó que Perú es líder mundial en la exportación de harina y aceite de pescado, y segundo exportador global de calamares y pota procesados y filetes congelados de trucha y anguila.

Igualmente, ocupa la tercera posición en conchas de abanico y erizo congelados, cuarto en ovas de pez volador congeladas y anchoas en conserva, quinto en calamares y pota congeladas y filetes secos de pescado, y séptimo en filetes de pescado y jurel congelados.

A su turno, la viceministra de Comercio Exterior de Perú, Teresa Mera Gómez, reiteró el compromiso del Mincetur por articular con el empresariado y sacar adelante el sector, no solo con medidas de largo y mediano plazo, sino de corto impacto ya que no todos los productores tienen las espaldas para resistir. “Trabajamos contra el reloj”, apuntó.

ENCUENTRO DE PESCA Y ACUICULTURA 2024

En el evento de Adex se llevaron a cabo tres paneles. El primero, "Importancia del financiamiento para el desarrollo del sector acuícola" con la participación del gerente de Desarrollo de Negocios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abaco, Andrés Miyashiro, el especialista financiero de Fondepes, Antonio Su, y el subgerente de Banca Empresa del BCP, Luis Orihuela. El moderador fue el gerente general y fundador de Billex, Javier Pineda.

En el segundo panel, "Enfoque de la legislación ambiental orientada a la prevención", participaron el director de la Dirección de Gestión Ambiental del Produce, Jaime De Olarte, el gerente Legal y Oficial de Cumplimiento de Hayduk Corporación, Pablo Nieto, quien también participó en el tercer conversatorio "Revisión de la propuesta de modificación y actualización de fiscalización y sanciones" junto al director de Mar Andino y presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de Adex, José Ernesto Muñoz.