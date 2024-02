Exportaciones de cereza chilena alcanzaron en enero su mayor nivel en 16 años ante la demanda china

La cereza chilena sigue marcando tendencia en el mercado exportador. Según datos de ProChile, mediante su Informe de Exportaciones No Cobre – No Litio correspondiente a enero de 2024, los envíos de esta jugoso fruto alcanzaron los US$ 1.555 millones, un 27,5% más a comparación del mismo mes del año anterior.

Tal como detallaron desde el organismo, esto correspondería al máximo histórico desde 2007, resultado de un aumento en el volumen exportado como en una mejora en los precios internacionales.

CHINA: EL GRAN COMPRADOR DE CEREZAS CHILENAS

Cerca del 93% de las exportaciones de cerezas fueron a parar a China, traducido en unos US$ 1.447 millones, un 30,8% más respecto al mismo mes de 2023 y coincidiendo con las celebraciones del Año Nuevo Chino.

En este contexto, las personas en la potencia asiática suelen regalar esta fruta como sinónimo de buena suerte, debido a su color rojo.

Según comentó el director general de ProChile, Ignacio Fernández: “Desde sus comienzos, las exportaciones de esta fruta han demostrado una evolución impresionante“.

“Hace 20 años exportábamos cerca de US$ 36 millones en cerezas, y en 2023, los montos alcanzaron US$ 2.000 millones, lo que implica un incremento superior al 5.000%. Chile se ha convertido en el principal proveedor mundial de este producto y estas cifras reflejan el talento, la innovación y el trabajo arduo de los productores chilenos y la cadena de proveedores asociada a la actividad. El desafío siempre es la diversificación de mercados”, expresó Fernández en un comunicado.

OTRAS EXPORTACIONES Y SERVICIOS

A nivel general, las exportaciones chilenas de bienes y servicios no relacionados al cobre y al litio aumentaron un 3,7% en enero, registrando unos US$ 5.212 millones en envíos.

Los principales mercados fueron China, Estados Unidos, Japón y Brasil, destacando los envíos de salmón y truchas, arándanos, hierro y manufacturas de oro, entre otros.

Respecto a los servicios, estos registraron unos US$ 260 millones (73,7%), destacando los crecimientos en cuanto a Mantenimiento y Reparación, TIC’s, Investigación y desarrollo y Financieros.

“En total, las exportaciones totales del país durante el primer mes de 2024 ascendieron a US$ 9.896 millones, mostrando un aumento de +9,4% respecto a lo alcanzado en el mismo periodo de 2023, impulsado por un mayor volumen en los envíos de cobre”, concluyeron desde ProChile.