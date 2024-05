Exportaciones de México crecieron 11% en abril

Las exportaciones totales de productos desde México registraron un crecimiento interanual de 11,4% en abril, impulsadas por un alza de 27,7% de las exportaciones automotrices, informó este viernes el Inegi.

A la inversa, las compras externas mexicanas subieron 15,4% y destacaron las importaciones de bienes de capital entre sus componentes, con un aumento de 32,5% a tasa anual.

En el resultado influyó en cierta medida un efecto calendario, ya que la Semana Santa cayó en abril en 2023 y en marzo en 2024.

Con ello, las exportaciones totalizaron US$ 51.319,5 millones, las importaciones fueron de US$ 55.065,7 millones y la balanza comercial arrojó un déficit de US$ 3.746,2 millones.

Sobre la demanda externa, la mayoría de los integrantes de la junta de gobierno del Banco de México señaló a principios del mes en curso que las exportaciones manufactureras mexicanas se han mantenido en niveles elevados, si bien con un bajo dinamismo.

Uno de ellos indicó que se prevé que la demanda externa continúe con atonía ante la debilidad que prevalece en el sector manufacturero de Estados Unidos, lo cual podría prolongar el bajo dinamismo de la producción manufacturera mexicana.

Con sus respectivos crecimientos, las exportaciones automotrices de México se cifraron en US$ 16.472,5 millones en abril, mientras que las importaciones de bienes de capital fueron de US$ 5.825,6 millones.

Las exportaciones totales mostraron un incremento resultado neto de un crecimiento de 13,1% en las exportaciones no petroleras, y de una caída de 17,5% en las petroleras.

Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 13,8% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 9,5%.

No obstante, en abril de 2024 y con cifras ajustadas por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías desde México reportaron una disminución mensual de 2,59%. Esta se originó de reducciones de 2,64% en las exportaciones no petroleras y de 1,48% en las petroleras.

En el cuarto mes de este año, el valor de las importaciones tuvo un incremento como resultado de la combinación de un alza de 19,8% en las importaciones no petroleras y de una reducción de 28,2% en las petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se presentaron aumentos de 25,6% en las importaciones de bienes de consumo y de 11,5% en las de bienes de uso intermedio y de 32,5% en las de bienes de capital.

Con datos desestacionalizados, las importaciones totales mostraron una caída mensual de 0,37%, resultado de un descenso de 13,77% en las importaciones petroleras y de un crecimiento de 0,63% en las no petroleras.

Por tipo de bien, se presentó un retroceso mensual de 0,65% en las importaciones de bienes de uso intermedio. Las de bienes de consumo registraron un nivel similar al del mes previo (variación de -0,06%), y las de bienes de capital avanzaron 1,21%.

En el mes de referencia, las exportaciones de productos manufacturados ascendieron a US$ 45.972 millones, lo que representó un avance anual de 12,9%.

Las alzas más significativas se observaron en las exportaciones de productos automotrices (27,7%), de productos plásticos y de caucho (21,1%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (14,1%), de equipo profesional y científico (12,8%) y de alimentos, bebidas y tabaco (11,4%).

A su vez, el crecimiento anual de las exportaciones de productos automotrices resultó de aumentos de 30,3% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 13,6% en las dirigidas a otros mercados.

En abril de 2024, el valor de las exportaciones petroleras fue de US$ 2.113 millones. Este monto fue resultado de US$ 1.610 millones de ventas de petróleo crudo y de US$ 503 millones de exportaciones de otros productos petroleros.

En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en US$ 76,88 por barril, cifra mayor en US$ 2,87 respecto a la del mes previo y en US$ 9,40 en relación con la de abril de 2023.

El volumen de crudo exportado se ubicó, en el mes de referencia, en 698.000 barriles diarios, nivel inferior al de 705.000 barriles diarios de marzo y al de 1.027 millones de barriles diarios, de abril de 2023.

En el cuarto mes del año en curso, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras fue de US$ 2.404 millones de dólares, monto que implicó un incremento anual de 22,6%.

Finalmente, las exportaciones extractivas se ubicaron en US$ 830 millones, con una reducción anual de 3,5%.