Fedefruta llama a redoblar el diálogo con China sobre sobretasas al acero

Junto con manifestar la preocupación del gremio, el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta), Víctor Catán, llamó a las autoridades de Gobierno a redoblar el diálogo con China, luego que el Embajador del país asiático, Niu Qingbao, rechazara las sobretasas al acero de su país que impuso la Comisión Antidistorsiones de Chile.



“Estamos preocupados por la situación y el reclamo que ha expresado China a través de su embajador en el Congreso Nacional”, señaló Catán.



Agregó que “si bien es una situación que habíamos abordado desde Fedefruta, tanto con la Embajada de China, como con autoridades del Gobierno, principalmente del Ministerio de Agricultura; creemos que es necesario que se redoble el diálogo, la disposición al diálogo del Gobierno de Chile con el de China, para poder limar estas asperezas y que esto no traiga consecuencias”.



Recordemos que el embajador Niu Qingbao, indicó en el Congreso Nacional que no existe dumping en las exportaciones del acero por parte de las empresas chinas, por lo que la medida adoptada por la Comisión Antidistorsiones “no coincide con los hechos y contraviene el consenso alcanzado en la reunión entre ambos jefes de Estado”.



El diplomático precisó que “sería perjudicial para el desarrollo de ambos países y no sería beneficioso para desarrollar las potencialidades de la relación comercial económica entre China y Chile”, causando inquietud en el sector frutícola por la importancia de China para sus exportaciones.