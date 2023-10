Femsa y América Móvil se disputan el segundo lugar como empresa más valiosa en la la Bolsa mexicana

Fomento Económico Mexicano (Femsa) se acerca a América Móvil (AMX) para convertirse en la segunda empresa más valiosa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), gracias a que sus acciones han subido casi 30% en lo que va de 2023, mientras que las de la compañía de Carlos Slim pierden 13%.

De acuerdo con analistas, esto podría ocurrir en los siguientes meses, si el precio de la acción de Femsa alcanza el rendimiento potencial que consideran puede tener.

Los títulos de Femsa ganan 28,18% en lo que va de 2023, a US$ 10,7 cada uno, mientras que los de AMX pierden 13,06%, a US$ 0,84. Con ello, la brecha en valor de mercado entre ambas se acorta.

Actualmente, Femsa tiene un valor de capitalización de US$ 45.508,9 millones, con lo que es la tercera emisora más grande de la BMV, mientras que AMX vale US$ 53.669 millones y ocupa el segundo sitio, con lo que la brecha entre ambas es de US$ 8.160 millones.

A finales de 2022, el conglomerado regiomontano valía US$ 35.924 millones, mientras que la compañía de telecomunicaciones tenía una capitalización de 1.12 billones de pesos (US$ 62.634 millones), y la diferencia era de US$ 26.990 millones.

Durante este año la diferencia entre ambas ha estado en su menor nivel desde 2019. Apenas este 3 de octubre, la brecha entre ambas tocó un mínimo en el año de US$ 5.972,8 millones, la más baja desde el 17 de junio de 2019 (cuando fue de US$ 5.560 millones).

El cálculo de la capitalización de las dos emisoras se obtiene a partir de sumar la capitalización de cada una de las series de acciones que tienen, que en el caso de Femsa son cuatro.

Marco Antonio Montañez, director de Análisis y Estrategia de Inversión en Vector Casa de Bolsa, dijo que el buen desempeño de la dueña de Oxxo se explica por el anuncio del plan estratégico Femsa Forward que hizo en febrero.

Femsa Forward consiste en desinvertir en negocios no estratégicos para la empresa como Envoy Solutions y su participación en Heineken, con el fin de enfocarse en sus divisiones de retail (Oxxo, farmacias y gasolineras), bebidas (Coca-Cola Femsa), así como en su estrategia digital con Spin y Oxxo Premia.

"Con los recursos obtenidos de las desinversiones, Femsa reducirá apalancamiento para mantener su grado de inversión”, dijo Montañez.

De las cinco empresas más grandes de la BMV en valor de mercado, Femsa es la que más ha ganado en 2023: Walmart de México (Walmex) ha bajado 8,9% y ha perdido US$ 6.601 millones.

Por su parte, Grupo México ha ganado 18,52%, mientras que Banorte ha subido 15,67%.

Actualmente, Walmex es la compañía más grande de la BMV con una capitalización de 1.079 billones de pesos (US$ 60.342), mientras que en cuarto lugar está Grupo México con un valor de US$ 34.128 millones y en quinto se ubica Banorte (US$ 24.663 millones).

Marco Antonio Montañez dijo que Femsa podría superar a América Móvil en capitalización si el mercado reconoce la “expectativa fundamental favorable” que tiene la casa de Bolsa en la emisora.

Agregó que dependerá de si el precio de la acción converge con el valor intrínseco que calculan para la empresa, que es de US$ 12,7 por acción y está previsto que lo alcance para finales de la primera mitad de 2024

PERDIÓ SU LUGAR

Desde el año pasado, América Móvil dejó de ser la empresa más grande de la BMV, superada por Walmart de México.

Brian Rodríguez, analista en Monex Casa de Bolsa, dijo que luego de que América Móvil perdió el puesto como la emisora más valiosa del S&P/BMV IPC, ha habido una reestructuración en los portafolios de inversión de corredurías y fondos, que equilibran la estructura de sus inversiones con base en la capitalización de las emisoras y el lugar que ocupan en el índice.

“El desempeño de América Móvil ha ido a la baja en un año que ha sido complicado para mostrar crecimientos atractivos. Se ha mostrado resiliente, con algunos ajustes como los del trimestre pasado, pero que vienen de una base comparable bastante difícil”, dijo.

El analista de Monex destacó que debido al gran tamaño de América Móvil, le cuesta mucho trabajo crecer de manera importante, aunque eso no quita que sea bastante resiliente.

Además, a decir de analistas de Vector, el mal desempeño en la BMV de AMX se explica por el último rebalanceo del índice MSCI México, en el que la empresa sufrió una reducción inesperada en su ponderación.

En caso de que Femsa siguiera subiendo su capitalización, podría convertirse en la tercera empresa en la historia de la Bolsa Mexicana de Valores en superar el billón de pesos en valor de mercado.

No sería la primera vez que Femsa supera a América Móvil en valor de mercado. Durante unos meses de 2016, la dueña de las tiendas Oxxo tuvo una capitalización mayor a la de la compañía de Carlos Slim.

Femsa cuenta actualmente con cerca de 22.059 tiendas Oxxo a lo largo del país, además de que Coca-Cola Femsa es la mayor embotelladora del refresco más grande de América Latina.

Asimismo, su fintech Spin ya cuenta con un total de 7,6 millones de usuarios.