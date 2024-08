Fintech Aviva recaudó US$ 5,5 millones para impulsar expansión en México

Una tecnológica financiera especializada en el financiamiento personal y a micronegocios, Aviva anunció que recaudó 5.5 millones de dólares en una ronda de capital sobresuscrita, un tipo de ronda en la que los inversores invierten más de lo solicitado por la firma.

La inversión contó con la participación de Krealo, el fondo de capital de riesgo de Credicorp, Ignia Partners, Carao Ventures, Rainforest Capital, DCG y sus inversionistas actuales Wollef, Newtopia, 500 Global y Magna VC.

Con esta inversión, la firma fundada en el 2022 busca crecer su portafolio de crédito a más de 500 millones de pesos. Actualmente mantienen operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) y otorgan créditos de hasta 20,000 pesos a sus usuarios.

Aviva tiene una estrategia digital y física en quioscos, sistema que han denominado como “phygital” y mediante la que buscan atender a 70 millones de mexicanos que principalmente se encuentren en ciudades con menos de 500,000 habitantes.

Un mercado que la firma señaló se caracteriza por altas tasas de informalidad laboral y el continuo uso de efectivo y que según sus estimaciones representa una oportunidad de más de 150,000 millones de dólares en cartera de crédito.

Para atender a este segmento, Aviva diseñó una solicitud de crédito conversacional, realizada mediante procesamiento de lenguaje natural y visión de cómputo. De acuerdo con lo descrito, los usuarios reciben una aprobación en tiempo real después de una videollamada de siete minutos con un bot, creado para adaptarse a los usuarios. Actualmente, más de 50,000 personas han realizado el proceso.

Por otra parte, Aviva está presente en 26 ciudades y cuenta con 24 Quioscos en México, y según su información 90% de sus clientes trabaja en el sector informal.

“A pesar de los innumerables intentos de fintech y neobancos, el smartphone no es una solución universal para ofrecer servicios financieros a los que no han tenido acceso, era necesario crear una solución no convencional”, dijo Filiberto Castro, fundador y codirector ejecutivo de Aviva.

Con esta inversión, la tecnológica informó que ampliará sus productos y su red de quioscos. Antes de finales de año, se expandirá a más de 50 ciudades para alcanzar la rentabilidad previa a cumplir tres años de operaciones.

Además de esta ronda, la financiera ha levantado 8.7 millones de dólares de capital de riesgo hasta la fecha, previamente anunció una ronda pre-semilla de 2.2 millones de dólares en diciembre del 2022.