Fintech peruana Prestamype se convierte en la primera en cerrar una ronda Pre-Serie A de US$ 5 millones

Prestamype, la plataforma de servicios financieros digitales para micro y pequeñas empresas (MYPEs) de Perú, anunció el cierre de una ronda de inversión de US$ 5 millones a cambio de una participación minoritaria, un monto nunca antes logrado por una Fintech en nuestro país para una Pre-Serie A, siendo además la ronda de equity más alta en lo que va del año para ese sector.

Según reveló Carlos Ferreyros, CEO y Cofundador de Prestamype, la ronda fue liderada por Acumen Latam Impact Ventures (ALIVE) y Oikocredit, dos fondos internacionales de Venture Capital con enfoque de impacto social. También contó con la participación de Salkantay Ventures, el VC más grande del ecosistema peruano; además de Inca Ventures, AVP y otros inversores ángeles.

Esta es la tercera ronda de inversión que concreta la compañía desde su fundación. La primera fue una ronda semilla en 2021, el año pasado realizaron una ronda puente mediante un SAFE (Simple Agreement for Future Equity), y este año acaban de concluir la ronda Pre-Serie A.

“Decidimos abrir esta ronda para poder seguir consolidándonos como los líderes del segmento en Perú e impactar a más emprendedores con nuestras opciones de financiamiento (préstamos con garantía hipotecaria y factoring) y servicios anexos (cambio de divisas y facturación electrónica), debido a que existe una gran brecha financiera en las micro y pequeñas empresas aún por ser atendida. Es una oportunidad de mercado gigante si la abordamos de forma innovadora y eficiente mediante tecnología”, explica Ferreyros.

Como se sabe, ALIVE es el gestor de fondos de inversión de impacto más grande de la región andina, el cual apoya a empresas en etapa de crecimiento temprano que tengan un alto componente de impacto social en poblaciones desatendidas. Por su parte, Oikocredit es un inversionista de impacto social y cooperativa financiera a nivel global, con más de 40 años de experiencia financiando y promoviendo la inclusión financiera, agricultura y energía renovable. Asimismo, Salkantay es un VC basado en Perú enfocado en startups de América Latina que resuelvan retos críticos mediante el uso de la tecnología.

“Nuestro objetivo a corto plazo es desarrollar fuentes diversificadas para fondear nuestra cartera de préstamos y factoring, en especial con líneas de deuda institucional del extranjero combinado con instrumentos de mercado de capitales accesibles para inversionistas peruanos de distintas escalas. A mediano plazo, apuntamos a convertirnos en el primer banco digital para MYPEs de Perú”, apunta Laure Schlesinger, COO y Cofundadora de Prestamype.

Cabe señalar que, en el primer semestre de 2023, Prestamype desembolsó US$ 43 millones en financiamiento a MYPEs y proyecta cerrar el año en más de US$ 110 millones. Hoy en día cuenta con más de 4.000 clientes activos en todo el ecosistema de productos que ofrece, y un 43% de mujeres en su producto de préstamo. La empresa ha sido destacada y apoyada por instituciones como el laboratorio de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab) y el Ministerio de la Producción por su impacto en la inclusión financiera de miles de emprendedores peruanos que no encuentran soluciones adaptadas en el sistema bancario tradicional.

“Estamos muy orgullosos de asociarnos con Prestamype y apoyar el trabajo que está realizando la empresa, impulsando el crecimiento de las MYPEs en todo Perú. La falta de acceso a financiamiento es la principal razón por la cual más del 50% de las MYPEs fracasan durante sus primeros cinco años, lo que tiene consecuencias directas en el desarrollo del país, ya que emplean a casi dos tercios de la fuerza laboral nacional”, dijo María Pía Morante, Directora de Inversiones de ALIVE Ventures, quien se incorporará al directorio de Prestamype.

Por su parte, Harold Calderón, Oficial de Inversiones en Oikocredit, quien también se integrará a la junta directiva de Prestamype, apuntó sobre este acuerdo: “promover activamente la inclusión financiera entre la población desatendida en los mercados emergentes es uno de los principales objetivos de Oikocredit, y encontramos una gran alternativa para seguir haciéndolo a través de las soluciones de Prestamype. Estamos muy emocionados de aliarnos con Prestamype, que es además la primera Fintech de nuestro portafolio global liderada por una cofundadora mujer”.