Firma Kapital invirtió US$ 50 millones en la compra y capitalización de Banco Autofin

Kapital, una plataforma mexicana de financiamiento y gestión para empresas y personas, anunció ayer que invirtió US$ 50 millones en la compra e inyección de capital de Banco Autofin México. Esta operación forma parte de su plan para expandir y diversificar sus servicios.

“Con la adquisición de Banco Autofin México, Kapital no sólo transforma su portafolio, sino que también da forma a un mercado financiero más innovador, digital y centrado en las necesidades de las personas”, declaró René Saúl, director general de Kapital, a través de un comunicado oficial.

La financiera ahora puede ofrecer a sus usuarios tarjetas de crédito, inversiones automáticas y soluciones de inteligencia artificial, además de incursionar en el financiamiento automotriz, dio a conocer a través de un comunicado.

La adquisición del Banco Autofin, mediante la que Kapital obtendría una licencia de banca múltiple, aún está sujeta a la aprobación de las autoridades financieras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De concretarse la transacción, la compradora planea transformar algunas de las sucursales del banco en su concepto Kapital House, instalaciones de coworking gratuito con ejecutivos patrimoniales especializados.

Además, Kapital dijo que invertirá “importantes recursos” en talento y tecnología, en la búsqueda de promover los medios de pago y reducir la utilización de efectivo.

Kapital es una empresa con más de una década de operaciones que participa tanto en crédito al consumo como en el financiamiento de pequeñas y medianas empresas. El segundo apartado probablemente le ha dado mejores resultados ya que su sitio de internet está enfocado casi completamente a servicios para negocios, como facturación, manejo de nómina, créditos de liquidez y revolventes.

La compañía, que ya se expandió a Colombia y está por llegar a Perú, no cuenta con una licencia bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera en México, por lo que no puede ser considerada una fintech, pero opera bajo la figura de sociedad financiera de objeto múltiple --de nombre Corporación Nomi Fin--, por lo que sí es supervisada por CNBV.

Entre sus dueños y quienes han dado respaldo a su crecimiento mediante aportaciones de capital están el fondo de inversión Tenacity Venture Capital, así como los fondos Pioneer Fund, Soma Capital y FoundersX Fund.

Por su parte, Autofin es uno de los 50 bancos que operan en México, inició actividades en 2006 y participa tanto en créditos personales y automotrices, además de seguros e inversiones, así como en el financiamiento empresarial.

El prestamista pertenece --y no es claro si quedará fuera de-- a Grupo Autofin México, un conglomerado empresarial privado con más de 45 años de existencia que participa en los negocios de comercialización automotriz, financiamiento, turismo, manufactura e inmobiliario, entre otros. Grupo Autofin fue fundado y es presidido por Juan Antonio Hernández.

Al cierre de julio el banco contaba con activos por 4.920 millones de pesos (US$ 287 millones), una cartera total de 2.389 millones (US$ 139 millones) y una captación total de 3.608 millones (US$ 210 millones), con indicadores de retorno sobre capital y retorno sobre activos debajo de la suma del sistema --y que hace un año eran negativos--, de acuerdo con información de la CNBV.

Casi la mitad de su cartera (48%) está destinada el cierre del séptimo mes de 2023 al crédito empresarial, mientras que 29% pertenece al segmento de consumo (casi en su totalidad automotriz), 19% a entidades financieras y 4% corresponde a préstamos de vivienda.

Autofin ya buscaba desde comienzos del año un socio que le inyectara capital para poder continuar con sus planes, de acuerdo con el diario El Economista.

“Esta inyección de capital, fortalece las finanzas del banco, además de potenciar su gama de productos con tecnología de punta en sucursales como en servicios en línea y soluciones de inteligencia artificial”, escribió por su parte Carlos Septién, director general de Banco Autofin y quien conservará su posición.

Al tener una licencia bancaria, Kapital adquiriría la capacidad de captar recursos del público en general, lo que le permitiría ofrecer productos de ahorro e inversión, así como posiblemente reducir su costo de fondeo a partir de los propios depósitos.

Kapital y Autofin ya contaban con una asociación desde 2020, cuando firmaron una colaboración de banking as a service (baas) para ofrecer soluciones integrales tanto a personas físicas como empresas. Hasta ahora no era pública una relación de capital entre las firmas.

El anuncio de la financiera, que obtuvo US$ 30 millones en su ronda de inversión de julio de 2022, se une al de diversas plataformas financieras que adquieren instituciones tradicionales para expandir sus capacidades e incluso ahorrarse la obtención de una licencia.

Entre ellas están la compra de una sociedad financiera popular por parte de plataforma de servicios financieros Klar; la adquisición de Akala por parte del gigante brasileño de tarjetas de crédito Nu México; la compra de ABC Banco por parte de la argentina de servicios de débito, pagos y crédito Ualá; y la adquisición de la sofipo Apoyo Múltiple por la oferente de cuentas de débito personal y empresarial Fondeadora.