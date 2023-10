Ganancias de Amazon superan los US$ 19.000 millones en lo que va del año, frente a pérdidas de US$ 3.000 millones en el mismo periodo de 2022

Amazon ganó US$ 19.801 millones hasta septiembre, frente a las pérdidas de US$ 3.000 millones en el mismo período de 2022, como reflejan las cuentas publicadas por la compañía este viernes.

La facturación del grupo alcanzó los US$ 404.824 millones, un 11% más que en los primeros nueve meses del año anterior, destacando especialmente el incremento en el área de servicio, con la que el gigante se embolsó US$ 225.640 millones, con un incremento interanual del 17,2%.

Por su parte, el área de producto creció un 4%, hasta los US$ 179.184 millones.

En cuanto al tercer trimestre, Amazon triplicó sus ganancias obteniendo un beneficio neto de US$ 9.879 millones entre julio y septiembre.

El volumen de negocio alcanzó los US$ 143.083 millones, con un incremento interanual del 12,6%, de los cuales US$ 79.912 millones de dólares correspondieron a servicios (+18%) y US$ 63.171 millones a la línea de producto (+6,4%).

El consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, ha asegurado que este tercer trimestre ha sido "fuerte", pues el coste de sus servicios y la velocidad de entrega en tiendas "ha dado un paso adelante".

De cara al último trimestre del ejercicio 2023, la multinacional espera una ventas netas que oscilen entre los US$ 160.000 millones y los US$ 167.000 millones o con un crecimiento interanual de entre el 7% y el 12%.

Además, Amazon señala que estas previsiones no contemplan que se cierren adquisiciones de negocios adicionales, reestructuraciones o acuerdos legales durante lo que resta de año.