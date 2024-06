Google anunció la creación de un Centro de Excelencia de Ingeniería en la Ciudad de México

La tecnológica estadounidense Google ampliará sus operaciones en México, con la apertura de un Centro de Excelencia de Ingeniería en la Ciudad de México, anunció la compañía en conferencia virtual.

Para abrir este centro, Google establecerá un equipo de 100 ingenieros de software que, en un primer momento, trabajarán de forma híbrida desde las oficinas de Google México y que se dedicarán al desarrollo de la infraestructura de software para la operación de otros productos.

Las vacantes abarcan desde ingenieros junior hasta ingenieros senior con dominio de lenguajes de programación frontend y backend, estructuras de datos y algoritmos y patrones de diseño de software.

Infraestructura de software

Eduardo Bravo, director de Ingeniería de Google, visita México para anunciar esta expansión de las operaciones de la compañía en el país. De acuerdo con el directivo, la compañía ha tenido dificultades para encontrar talento en locaciones como California, por lo que ha decidido recurrir al talento mexicano.

“Encontrar ingenieros de Google es un proceso complicado. Realmente, los requerimientos son altos y cuando estamos haciendo los estudios de dónde crecer, México sobresale como un lugar donde creemos que podemos crear un centro de excelencia de ingeniería”, dijo Bravo.

El director de Ingeniería de la tecnológica explicó que el equipo que la compañía abrirá en México se dedicará a ofrecer la infraestructura de software que es utilizada por los equipos que desarrollan y mantienen productos como el sistema operativo Android, la suite de trabajo Workspace y su plataforma de publicidad Google Ads.

Costo competitivo

Bravo aseguró que el costo del talento en México sigue siendo competitivo en la toma de decisiones de la compañía, a lo que se suma el nivel de las universidades mexicanas y la actividad empresarial de startups que han llegado al país a contratar ingenieros.

"Hay varias empresas que han venido ya a contratar talento mexicano que nos han dado señales muy fuertes a Google de que ésta es un área donde queremos crecer y lo vemos como un proyecto a muchos años”, dijo.

De acuerdo con la firma de vacantes de empleo para el sector tecnológico Hireline, las vacantes en áreas de tecnologías de la información que se ofertan desde su sitio cayeron 45% durante 2023, al pasar de 16.992 en 2022 a 9.303 el año siguiente. No obstante, mientras que el salario mínimo en México es de US$ 404,5 al mes, el salario promedio de un trabajador del área tecnológica es de US$ 1.779,6 mensuales.

Google inició operaciones en México con una oficina destinada sobre todo a su negocio de publicidad. En 2021, la compañía abrió un centro de soporte de software en el país y en 2022 anunció la apertura de una región de centros de datos en la región del Bajío, como parte de una inversión por US$ 1.200 millones que anunció para Latinoamérica.