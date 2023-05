Grupo Carso, de Carlos Slim, adquiere el 49,9% de subsidiaria de Talos Energy en yacimiento petrolero Zama

Grupo Carso y la estadounidense Talos Energy firmaron el jueves un pacto que dará entrada al magnate Carlos Slim al consorcio que desarrolla un yacimiento petrolero marino clave, visto como uno de los mayores descubrimientos de crudo en el país en manos de empresarios privados.

Grupo Carso adquirirá el 49,9 % de la subsidiaria de Talos en México por US$ 124,75 millones en dos partes. La primera, por US$ 74,85 millones, al cierre de la operación, que se espera sea en el tercer trimestre del año, y el resto, US$ 49,90 millones, con la primera producción, dijeron ambas empresas en comunicados separados.

Talos Energy tiene una participación del 17,35% en el emblemático yacimiento Zama, que comparte con Petroleos Mexicanos (Pemex), que posee el 50,43%, mientras que Wintershall Dea detenta un 19,83% y Harbour Energy un 12,39%.

Talos dijo que permanecerá como el accionista controlador de Talos México.

"Con la celebración de esta operación, Grupo Carso participará de forma activa con Talos a fin de obtener la ejecución más eficiente del proyecto en conjunto con Pemex y los demás miembros del consorcio", dijo la compañía mexicana en su comunicado.

Talos Energy mantuvo un largo enfrentamiento con Pemex sobre quién debía ser el socio operador para desarrollar el yacimiento, descubierto por Talos en 2017. La disputa llegó a tal punto que los gobiernos mexicano y estadounidense tuvieron que mediar.

Finalmente, la Secretaría de Energía (Sener) decidió en 2021 asignar a Pemex la operación, después de que no se llegara a un acuerdo entre las partes.

Con la operación del campo Talos buscaba tener la posibilidad de determinar cómo desarrollar mejor el hallazgo, uno de los más destacados del mundo en aguas someras, con unos 850 millones de barriles de petróleo equivalentes.

Actualmente, el regulador del sector petrolero mexicano discute el plan de desarrollo Zama, en el que se establece que se espera que el campo produzca hasta 180.000 barriles por día (bpd) de crudo entre 24 y 27 grados API.