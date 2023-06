¿Grupo Casino sale de Sudamérica? Distribuidora francesa busca reducir su deuda antes de fin de año

El grupo francés de distribución Casino Guichard prevé vender la cadena minorista colombiana Almacenes Éxito y la compañía brasileña Grupo Pao de Açucar (GPA) en el marco de su estrategia de reducir su deuda a la mitad en un proceso que se extendería hasta finales de octubre.

Según ha explicado este lunes la compañía, la venta de sus activos en Almacenes Éxito y en GPA forma parte de un "fuerte" plan económico en el que se incluye una estrategia de eficiencia económica que le permitiría ahorrar hasta 362 millones de euros (US$ 394 millones), las enajenaciones de activos que ya han sido completadas o anunciadas (como es el caso de su participación minoritaria en el supermercado brasileño Assai) o la venta de otros activos no esenciales.

Es en este último punto en el que se incluyen la venta de sus activos en América Latina, entre los que se encuentran Almacenes Éxito y GPA, así como la venta de ciertos activos inmobiliarios o la venta de su participación minoritaria en su unidad de energía renovable Green Yellow.

Almacenes Éxito obtuvo un beneficio neto atribuido de 45.118 millones de pesos colombianos (US$ 10 millones) en el primer trimestre del año, un 30% menos que en el mismo período del año. No obstante, la cifra de negocio de la empresa se incrementó un 19,7%, hasta los 5,24 billones de pesos colombianos (US$ 1.100 millones)

US$ 980 MILLONES EN CAPITAL

Además de estas desinversiones, Grupo Casino tiene previsto recaudar al menos 900 millones de euros (US$ 980 millones) en forma de capital para proporcionar a la compañía una liquidez adecuada en el futuro para ejecutar su estrategia para el período 2023-2025.

Igualmente, la distribuidora francesa estaría buscando convertir en capital "todas las deudas no garantizadas", lo que supone una cifra de más de 3.000 millones de euros (US$ 3.268 millones). De esta forma, los acreedores que le prestaron este dinero se convertirán en accionistas del grupo.

Al cierre de 2022, la deuda de Grupo Casino se elevaba hasta los 4.506 millones de euros (US$ 4.909 millones) y, según sus previsiones, podría elevarse en casi 800 millones de euros (US$ 871 millones)al cierre de este año, hasta los 5.305 millones de euros (US$ 5.779 millones).

En la media sesión de este lunes en Bolsa, tras conocerse los detalles de este plan para garantizar la sostenibilidad económica de la compañía, las acciones de Grupo Casino caían más de un 9,6%, hasta cotizar a un precio de 7,08 euros (US$ 7,7).