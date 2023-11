Grupo japonés Eneos desembolsa casi US$ 4 millones para asegurar paso en el Canal de Panamá

Un transportista pagó un récord de casi US$ 4 millones para ubicarse en la primera línea de la congestionada vía del Canal de Panamá.

El grupo japonés Eneos pagó hoy miércoles US$ 3,9 millones en una subasta para asegurar el cruce, según los documentos de la licitación. Esta cantidad se suma a las tarifas de tránsito habituales que pagan las empresas, que pueden ascender a cientos de millones de dólares más.

“Se están obteniendo cerca de US$ 4,5 millones para utilizar el canal, lo que está excluyendo a muchos barcos”, señaló Oystein Kalleklev, director ejecutivo de Flex LNG Ltd. y Avance Gas Holding Ltd., durante una conferencia telefónica el miércoles cuando se le preguntó sobre el estado del canal.

La división naviera de Eneos transporta diversas materias primas, como petróleo crudo, gas licuado de petróleo, productos químicos y carga a granel. Eneos y la Autoridad del Canal de Panamá no respondieron a una solicitud de comentarios.

La cola de buques que esperan utilizar el canal ha ido creciendo en los últimos meses en medio de una grave sequía. Para hacer frente a la situación, la autoridad gestora del canal ha anunciado restricciones cada vez más drásticas para la agotada vía.

La Autoridad del Canal de Panamá también celebra subasta para quienes deseen colocarse al principio de la cola.