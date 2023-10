Grupo LATAM reportó ingresos operacionales por más de US$ 3.000 millones durante el tercer trimestre

LATAM Airlines Group dio a conocer hoy lunes sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2023. Al cierre del período, el grupo logró un margen operacional ajustado de 13,4% y una utilidad neta de US$ 232 millones, acumulando US$ 499 millones en los primeros nueve meses de 2023.

A su vez, el grupo LATAM alcanzó ingresos operacionales de US$ 3.056 millones, 18,1% más que en igual trimestre de 2022, explicado, principalmente, por el aumento en 25,6% de los ingresos de las operaciones de pasajeros. El EBITDAR ajustado fue de US$ 726 millones llegando a los US$ 1.858 millones entre enero y septiembre de 2023.

En cuanto a la caja, el grupo LATAM generó durante el trimestre US$ 104 millones en efectivo, aumentando su liquidez a US$ 2.729 millones.

“Estamos muy orgullosos del desempeño financiero que ha ido mostrando el grupo durante este tercer trimestre y a lo largo del año, el cual ha ido mejorando progresivamente gracias a un trabajo sistemático con visión de largo plazo. Al cierre de este trimestre, el grupo registró un resultado récord en ingresos tras una consistente recuperación en el transporte de pasajeros. A su vez, la estructura de capital de LATAM Airlines Group S.A. sigue siendo incomparable en la región, en términos de liquidez y leverage, lo que sumado a la inigualable conectividad que ofrece el grupo LATAM a nivel regional, demuestra que va por el camino correcto” dijo Ramiro Alfonsín, CFO de LATAM.

Durante julio, agosto y septiembre, las operaciones consolidadas del grupo (medidas en ASK, o su capacidad en asientos por kilómetros ofertados, por sus siglas en inglés) han ido recuperándose, creciendo un 15,2% respecto al mismo trimestre de 2022.

A nivel internacional, las operaciones aumentaron 29,2% en términos de capacidad, y alcanzaron un factor de ocupación promedio de 87,1% durante el trimestre. Cabe mencionar que, a nivel consolidado, el grupo LATAM presentó un factor de ocupación de 85,3%.

En el caso del segmento doméstico, las operaciones de LATAM Airlines Brasil aumentaron 1,3% respecto a 2022 (107,3% v/s 2019), mientras que las operaciones correspondientes a las filiales de Colombia, Chile, Perú y Ecuador, crecieron 9,5% respecto al año pasado (91,4 % v/s 2019).

Robusta red regional e internacional

En octubre se cumplió un año desde la implementación del Joint Venture con Delta Air Lines, que ya ha operado 15.000 vuelos entre América del Norte y los países del JV dentro de América del Sur, y donde 3 millones de clientes ya se beneficiaron de esta alianza.

A su vez, durante el periodo, se reanudaron los vuelos diarios a Rapa Nui desde Santiago de Chile y se concretó la reapertura de las rutas Santiago-Melbourne, ambos por LATAM Airlines Group y LATAM Airlines Brasil reanudó la ruta Sao Paulo-Johannesburgo. El grupo anunció, además, la expansión de su red con vuelos directos de LATAM Airlines Perú entre Lima y Londres a partir del 1 de diciembre.

En términos de flota, en el tercer trimestre, el grupo recibió cuatro aviones Boeing 787-9 y siete aviones narrow body, incluyendo el primer Airbus 321Neo. También se realizó una orden de 13 aviones A321Neo adicionales, que forman parte de un pedido total de 111 de aviones de la familia Airbus A320 que aportarán mayor eficiencia, en términos de costos, a la flota de LATAM. Al cierre del tercer trimestre, el grupo cuenta con 245 aviones Airbus narrow body, 58 aviones Boeing wide body y 18 aviones Boeing cargueros, totalizando 321 aviones.

Avances en sostenibilidad

En el periodo, LATAM y Airbus junto al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) anunciaron el inicio de un estudio conjunto sobre Ciencia y Política de Cambio Global, para la investigación en el uso de combustibles de aviación sustentables (SAF), con miras a la descarbonización en la industria hacia 2050. A su vez, el grupo alcanzó la reducción de un 93% de los plásticos de un solo uso en toda la operación. En octubre, LATAM recibió en Brasil su primer Airbus A321Neo, aeronave de alta eficiencia y para cuyo traslado se utilizó 49% de SAF.

Durante el trimestre, LATAM fue distinguida por sus clientes recibiendo la categoría Cinco Estrellas por segundo año consecutivo, del Ranking de la Airline Passenger Experience Association (APEX) 2024, así como también fue elegida “La mejor aerolínea en Sudamérica” por cuarto año consecutivo, en los “World Airline Awards” por Skytrax.