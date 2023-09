Grupo L'Oréal crea fondo de dotación de US$ 16 millones para combatir la emergencia climática

El Grupo L'Oréal ha creado un nuevo fondo de dotación de US$ 16 millones para ayudar a las comunidades vulnerables a desarrollar una mayor resiliencia frente a los desastres climáticos, según ha informado en un comunicado.

El Fondo de Emergencia Climática de la marca apoyará a las comunidades en las áreas más expuestas a las catástrofes climáticas a través de asociaciones con organizaciones locales de ayuda en caso de catástrofe, así como con ONG´s internacionales.

Los fondos se destinarán a dos tipos de acciones: "Preparar", para ayudar a minimizar el impacto de las catástrofes climáticas antes de que se produzcan, mediante la planificación y sistemas de alerta temprana; y "Reparar", para restaurar infraestructuras esenciales y servicios vitales como la atención sanitaria, la vivienda y el acceso a alimentos y agua cuando se produce una catástrofe.

Los dos primeros beneficiarios son "The Solutions Project", una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos, y "Start Network", una alianza mundial de más de 80 ONG´s locales, nacionales e internacionales, que trabajan con personas en primera línea para ofrecer respuestas cuando se producen crisis humanitarias y antes de que éstas ocurran.

Desde la compañía han informado que el nuevo fondo se enmarca en el compromiso que el grupo tiene para hacer frente a los crecientes retos humanitarios y medioambientales, como parte de su programa de sostenibilidad "L'Oréal for the Future" lanzado en 2020, donde el grupo ha invertido, desde entonces, ya más de US$ 213,9 millones a través de varios fondos.

La directora de Responsabilidad Corporativa del Grupo L'Oréal y consejera delegada de la Fundación L'Oréal, Alexandra Palt, ha explicado que, es necesario realizar acciones en "todos los frentes" y colaborar de manera global "en todos los niveles" ante la "urgente" crisis climática actual.

Por su parte, la directora general de Start Network, Christina Bennett, ha afirmado que, en colaboración a L'Oréal y las organizaciones locales, se ayudará a las personas en riesgo de crisis a "prepararse y protegerse" con asistencia prestada por equipos locales.