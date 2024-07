Gustavo Petro lanza contrapropuesta al Congreso de un día sin IVA para vehículos eléctricos

Tal y como se tenía previsto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no aprobó la ley de día sin IVA (que busca institucionalizar estas fechas en el país sudamericano), que fue sancionada por el Congreso e impulsada por el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe.

El mandatario colombiano argumentó que, de acuerdo a la Constitución, no pueden existir leyes tributarias sin aval del gobierno nacional. Además, tomando en cuenta el panorama fiscal (el déficit fiscal aumentará de 4,2% del PIB registrado en 2023 a 5,3% este año), el país no estaría preparado para soportar una reducción en el recaudo, como la que implicaría un día sin IVA.

No obstante, Gustavo Petro lanzó una contrapropuesta al Legislativo: "Acordar el primer dia sin IVA a todo los bienes alimenticios nacionales, el segundo a todos los bienes alimenticios y de confecciones de textiles y cueros nacionales y tercer día a todos los bienes de la canasta básica familiar nacionales y a los paneles solares nacionales e importados y vehículos eléctricos nacionales e importados", dijo en su cuenta de X.

Según el presidente Petro, un día sin IVA que no excluya los bienes importados “es una estafa al trabajo y la producción nacional”.

Sobre la contrapropuesta de Petro, el presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), Oliveiro García, se mostró a favor de ella y propuso que esta sea permanente. “Ojalá el día sin IVA para carros eléctricos pueda ser permanente y no un solo día. Desarrollar un mercado doméstico para vehículos eléctricos permitirá atraer inversión extranjera en toda la cadena del ecosistema de la electromovilidad”, dijo.

Cabe precisar que los vehículos eléctricos ya gozan de una serie de estímulos en Colombia. Muestra de esto es que en el estatuto tributario este tiene una distinción en el IVA, por lo que no se le aplica un 19% sino un 5%. A esto se suma que para su importación se ha establecido una tasa arancelaria del 0%.

Para Colombia resulta estratégico que los vehículos eléctricos aumenten su cuota de participación en el mercado, pues hacen parte de las estrategias vitales hacia la transición energética.

Según cifras de Andemos, con corte a febrero del presente año, se han comercializado 5.029 vehículos híbridos no enchufables, 613 vehículos eléctricos y 258 vehículos híbridos enchufables, para un total de 5.900 unidades, así como un incremento del 53,4%.

Aunque es un segmento que crece a doble dígito, su cuota de participación en el total de los registros de las matrículas nuevas para el mencionado periodo de tiempo es de apenas el 21%, y si se cuentan solo los eléctricos es del 2,2 %.

Esto principalmente se debe a su valor, pues un vehículo eléctrico de entrada puede rondar los $100 millones (cerca de US$ 25.000), aunque algunos compactos se pueden conseguir entre $65 millones (US$ 16.000) y $85 millones (US$ 21.000).

Las baterías siguen siendo un desafío para estos vehículos, ya que aunque han venido consolidando mayores kilómetros de autonomía, su costo de producción es elevado. Empresas como Renault Sofasa planean, en el futuro, instaurar el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos en Colombia, con la intención de poder lograr precios más asequibles, sin embargo, la diferencia no sería tan considerable si se tiene en cuenta que hoy el arancel para importarlos es del 0%.

Más allá de esto, un IVA del 0% para este tipo de vehículos sí puede ser un atractivo importante, aunque no sustancial. La meta es que el país continúe migrando hacia esa movilidad más amigable con el medio ambiente.