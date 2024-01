H&M y Levi Strauss anuncian despidos masivos ante disminución de ganancias en 2023

Las firmas de moda H&M y Levi Strauss buscan replantear sus finanzas ante malos resultados durante el año pasado. Para empezar, H&M ha ha anunciado la apertura de un procedimiento de despido colectivo en España por causas organizativas y económicas que conllevará el cierre de 28 tiendas y afectará a 588 trabajadores, según informa las Comisiones Obreras de España (CCOO) en un comunicado.

En concreto, el sindicato ha informado que la firma de moda ha presentado este ajuste de plantilla por causas organizativas, productivas y económicas en las tiendas, tras haber anunciado ayer otro procedimiento de regulación de empleo en sus oficinas de Barcelona, cuya negociación comenzará la semana que viene.

En la comunicación que han recibido los sindicatos, H&M prevé el cierre de 28 tiendas, con una afectación inicial de 588 empleados, empezando el proceso de negociación en septiembre.

CCOO ha recordado que con el nuevo Real decreto de 2023, en el caso de que se produzcan cierres de centro de trabajo la empresa debe de realizar la comunicación a la autoridad laboral con al menos seis meses de antelación hasta que se produzca la constitución de la mesa negociadora, enviando copia a los sindicatos más representativos a nivel estatal y autonómico.

Tras los procesos de movilización del año pasado para exigir mejoras salariales en España y el acuerdo al que se llegó, CCOO cree que esta medida es "demasiado agresiva" y que se pueden buscar soluciones que no impliquen la pérdida de empleo.

De esta forma, apuesta por negociar con la compañía para mantener el mayor número de puestos de trabajo minimizando los efectos de "medidas tan duras" como las planteadas por H&M para un plantilla, que ya se vio diezmada por el ERE que se produjo en 2021 con la salida finalmente de 349 trabajadores, frente a los casi 1.100 afectados que había propuesto inicialmente la empresa.

EL PLAN DE MEJORA DE EFICIENCIA DE LEVI STRAUSS

Por su parte, la compañía de ropa vaquera Levi Strauss registró unos beneficios netos de US$ 249,6 millones durante su año fiscal 2023, finalizado el 26 de noviembre, lo que supone un descenso del 56,1% respecto de las cifras contabilizadas en el ejercicio anterior.

La facturación neta alcanzó los US$ 6.179 millones, un 0,2% más. En concreto, Levi Strauss registró una caída del 3,2% de sus ventas en América, hasta los US$ 3.087 millones, y del 1,1% en Europa, hasta los US$ 1.580 millones. En el caso de Asia, los ingresos de la compañía crecieron un 11,3% interanual, hasta los US$ 1.060 millones.

La cantidad percibida por otras marcas del grupo, como Dockers o Beyond Yoga, avanzó un 4,9%, hasta los US$ 452,9 millones.

De su lado, los gastos de los productos vendidos ascendió a US$ 2.663 millones, un 1,6% más, al tiempo que los costes de venta, generales y administrativos se apreciaron en un 6,3% y se situaron en los US$ 3.072 millones. Así, el sumatorio, más depreciaciones, fue de US$ 5.825 millones, un 5,5% más.

Ya en el cuarto trimestre, la firma textil obtuvo un beneficio neto de US$ 126,8 millones, un 15,8% menos, aunque que sus ventas se elevaron un 3,3%, hasta los US$ 1.642 millones.

"Aunque 2023 fue un año difícil, terminamos con buen pie y soy optimista respecto al futuro. No podría tener más confianza en Michelle [Gass, consejera delegada entrante] como mi sucesora, que junto con el resto de nuestro equipo, posicionan a la empresa para prosperar en su próxima fase de crecimiento", ha declarado el presidente y consejero delegado de Levi Strauss, Chip Bergh.

PLAN DE PRODUCTIVIDAD

La compañía ha anunciado una Iniciativa Global de Productividad multianual para acelerar la estrategia de marca, simplificar la estructura empresarial y optimizar costes. Estas medidas, que se estima que se extiendan durante dos años, generará un ahorro neto de US$ 100 millones en 2024.

Se espera que la primera fase se ejecute en la primera mitad de 2024 e incluya una reducción de entre el 10% y el 15% de la plantilla corporativa global. Como resultado, la empresa espera registrar unos gastos de reestructuración estimados de entre US$ 110 y 120 millones en el primer trimestre. También es posible que se incurran en costes adicionales a medida que se desarrolle el plan.

DIVIDENDO Y PREVISIONES

La compañía ha declarado un dividendo de US$ 0,12 por acción pagadero en efectivo el 23 de febrero a todos los tenedores de títulos comunes A y B al cierre del 7 de febrero.

De cara a 2024, la multinacional espera una mejoría de los ingresos de entre el 1% y el 3%, lo que incluye un impacto negativo del 2% achacable a la salida de Levi Strauss de Denizen, menores importes de venta y a efectos cambiarios. Estas circunstancias se verán parcialmente compensadas por contar con 53 semanas en el nuevo ejercicio fiscal.

Después, el beneficio ajustado por acción estará en el rango de US$ 1,15 a 1,25.