ILAP logra aprobación judicial para Plan de Reorganización y sale de crisis financiera

Inversiones Latin America Power SpA (ILAP), empresa chilena de generación de energía renovable que gestiona los parques eólicos San Juan y Totoral en el norte de Chile, anunció que ha salido de su reestructuración bajo el Capítulo 11, tras la confirmación de su Plan de Reorganización por parte de la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 3 de enero de 2024.

ILAP emerge del procedimiento de reestructuración judicial prepackaged mediante la consumación de su Plan de Reorganización que le proporciona una estructura de capital sostenible al reducir significativamente los intereses en efectivo y aportar nueva financiación. El Plan contó con el apoyo de los tenedores de bonos garantizados senior con vencimiento al 2033, contando con el 100% de los votos en favor de su aprobación, conjuntamente con Citibank N.A. en su calidad de acreedor bajo una línea de crédito para el financiamiento de boletas de garantía.

Bajo el Plan de Reorganización, ILAP y sus acreedores intercambiaron más de US$ 430 millones de deuda senior existente garantizada por los activos y flujos de efectivo de los proyectos San Juan y Totoral por aproximadamente US$ 264 millones de notas senior garantizadas (take-back) y aproximadamente US$ 165 millones en nuevas notas convertibles de la entidad matriz directa de ILAP que pueden, bajo ciertas condiciones, ser convertidas en capital de dicha entidad.

Ciertos tenedores de bonos proporcionaron a ILAP aproximadamente US$ 14 millones en financiación de "salida" en forma de bonos preferentes garantizados super prioritarios.

Los accionistas de ILAP siguen siendo propietarios del 100% de sus acciones, pero iniciarán el proceso de búsqueda de compradores para la empresa de conformidad con las condiciones del acuerdo de facilitación de ventas suscrito en el marco de la reestructuración. A la vez, ILAP ha iniciado el proceso para recuperar su rating local con el fin de cumplir con sus obligaciones bajo los contratos de compraventa de energía de los que es parte.

"Ahora podemos volver a centrar nuestros esfuerzos en la gestión de nuestro negocio, proporcionar rendimientos a nuestros inversores y seguir contribuyendo a la generación de energía limpia en Chile", dijo Esteban Moraga, CEO de ILAP.

La reestructuración se inició en el contexto de la crisis que ha afectado al mercado energético en Chile en los últimos años. Esta crisis se atribuye a diversos factores, incluyendo el impacto de las leyes de estabilización, y también, a partir de ineficiencias en la planificación de la transmisión y otros elementos que en conjunto han llevado a un desacoplamiento en el mercado spot. La reestructuración permite a ILAP cumplir sus obligaciones contractuales con sus clientes regulados y no regulados, al tiempo que sigue suministrando energía limpia en el sistema energético del país.