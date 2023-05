Infraestructura: el gran desafío que no deja despegar a la industria aérea en etapa de recuperación

El COVID-19 resultó ser un golpe letal para el sector aéreo global. Varias aerolíneas se vieron obligadas a declararse en quiebra -algunas latinoamericanas ya han logrado salir del Capítulo 11- y otras tantas simplemente desaparecieron.

Paulatinamente, con el levantamiento de restricciones, el sector vuelve a tomar vuelo. En América Latina, si bien la si bien la mayoría de los países ya alcanzaron o, incluso, en algunos casos superaron los niveles de tráfico aéreo de 2019, exceptuando al Perú por haber sido uno de los últimos países en levantar las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del covid-19 y por las graves protestas y conflictos sociales registrados a inicios de año, el ritmo de recuperación aún no es suficiente para que la industria reporte cifras en azul.

Según la la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), se estima que este año las aerolíneas basadas en Latinoamérica registren un déficit de US$ 800 millones. A pesar de que antes de la pandemia el sector reportaba cifras en rojo -en 2019 las pérdidas también ascendieron US$ 800 millones- para IATA la industria no solo debe recuperar las condiciones que se tenían en ese año, sino que debe mejorarlas.

Lograrlo será un viaje complicado, tomando en cuenta que las aerolíneas de esta industria en déficit operan en un mercado con una gran brecha de infraestructura aeroportuaria.

“La necesidad de implementar infraestructura adecuada para mejorar la conectividad y competitividad de la industria aérea es una de las principales prioridades a nivel regional. Si no se desarrolla oportunamente la infraestructura requerida la operación del sector no va a poder atender adecuadamente la demanda futura de pasajeros y carga aérea. De hecho, en el documento Latin America and Caribbean Travel & Tourism Competitiveness Landscape Report: Assessing Regional Opportunities and Challenges in the Context of COVID-19, el World Economic Forum resaltó que la brecha en la infraestructura ha sido el gran obstáculo de la región y la razón por la cual América Latina no ha podido avanzar en términos de competitividad”. dice Martín La Rosa, Área Manager de IATA Perú y Bolivia

No obstante la infraestructura no es el único obstáculo. “Se debe incentivar la reducción de costos y tasas aeroportuarias para mejorar la conectividad y competitividad de los países. Otro reto importante es promover una regulación del sector acorde a las mejores prácticas globales ”, anota La Rosa.

Para debatir e impulsar diversas medidas que ayuden a revertir esta situación, el 16 de mayo, la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) en Lima, con la colaboración de IATA, realizará el 1er Foro Andino denominado “Desafíos del Transporte Aéreo en la Región”.

“El objetivo del evento es generar un espacio idóneo para discutir los principales retos y oportunidades de este medio de transporte esencial para las naciones, en aras de mejorar la competitividad y la conectividad en nuestra región tras la crisis desatada por la pandemia, además de su rol catalizador para el desarrollo socioeconómico de los países de la CAN, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”, dice el representante de IATA.

Y a pesar de que la pandemia afectó gravemente al sector, al igual que a otras, sin que haya habido ningún tipo de ayuda de parte de los gobiernos de la región, de acuerdo con Martín La Rosa, ya están muy cerca a los niveles de tráfico prepandemia. “Ahora no solo debemos recuperar las condiciones que se tenían en el 2019, hay que mejorarlas para que todo el ecosistema que alimenta este servicio sea sustentable”, concluye