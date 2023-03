Ingresos de Pemex caen 21,5% en febrero

El volumen de exportación de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) hiló cinco meses por debajo del millón de barriles diarios en promedio durante el mes de febrero, en que se reportaron 949 mil barriles por día, lo que implicó una reducción de 3.1% en comparación con el mes anterior.

En términos anuales, el volumen de exportación aumentó 2,5%, según las Estadísticas Petroleras publicadas el lunes.

Pero, dada la caída en los precios internacionales del petróleo, los ingresos obtenidos por estas exportaciones en febrero sumaron US$ 1.783 millones, lo que implicó una caída mensual de 13%, además de que se reportó una reducción de 21,5% en términos anuales.

Además, el volumen de ventas internas e petrolíferos y gas natural fue de 1.288 millones de barriles diarios, con un aumento mensual de 1,2% y un incremento anual de 9,7%.

Sin embargo, con la caída de precios, el monto acumulado por ventas internas de petrolíferos sumó 70,891 millones de pesos, con una reducción de 15% en comparación con enero, y con una caída anual de 0.8%, a pesar de que en el segundo mes del 2022 todavía no había comenzado el alza de precios derivado de la inestabilidad que provocó la invasión de Rusia a Ucrania.

Y es que durante febrero la mezcla mexicana de exportación se petróleo tuvo un precio promedio de US$ 67,28 por barril, mismo que es US4 4.10 dólares o 10% inferior al del mes anterior. En términos anuales, la reducción de esta cotización -que va en línea con los precios internacionales y con los derivados hidrocarburos- es de 22,5% que son casi US$ 20 por barril, menos que los US$ 86,9 por barril en que se cotizó la mezcla mexicana durante febrero del 2022.

Cabe recordar que Pemex exportó 953.000 barriles diarios de crudo en el promedio del 2022, lo que implicó una caída anual de 6,3% en relación con el año anterior, además de que estuvo por debajo del millón de barriles por día y tuvo su menor volumen de venta de petróleo al exterior en los últimos 32 años.

Gracias a que el precio del barril de la mezcla mexicana de exportación alcanzó cotizaciones superiores a los 100 dólares por barril durante algunas semanas del año, los ingresos por exportaciones de crudo tuvieron el nivel récord de US$ 31.085 millones, un valor 27% superior al del 2021.

La administración de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a reducir el nivel de exportación de petróleo crudo por debajo de 800.000 barriles diarios para que el resto de la extracción, que es de 1.589 millones de barriles (febrero), se utilice en el Sistema Nacional de Refinación.