Inversión de Perú en infraestructura de transporte crecerá a US$ 800 millones en 2024

La inversión en infraestructura de transporte concesionada para el presente año en Perú crecería por tercer año consecutivo, con una inversión de aproximadamente US$ 800 millones, alrededor de 11% más respecto a lo registrado en 2023, proyectó el Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank.

“Sin embargo, este monto aún estaría por debajo de lo invertido en el año 2016 (US$ 880 millones), el monto anual más alto en términos históricos”, agregó.

Explicó que la inversión en este segmento estaría explicada de nuevo por el impulso del proyecto Línea 2 del Metro de Lima, que cerró el año 2023 con un avance global cercano al 53%, así como también por las inversiones en el segmento portuario, especialmente en el puerto del Callao y vial, dependiendo de la liberación de terrenos.

“A ello se sumarían inversiones en infraestructura fuera del ámbito de supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), tales como el puerto de Chancay, Chavimochic III Etapa y nuevos proyectos concesionados durante 2023”, indicó.

Adicionalmente, refirió que la mayor probabilidad de la ocurrencia de un Fenómeno de El Niño (FEN) débil durante la presente temporada de verano podría incidir en un mayor dinamismo en la ejecución de obras, en especial las que están ubicadas en la zona costera.

“Asimismo, esperamos el desarrollo de nuevos proyectos concesionados en 2023, que sumaron alrededor de 2.332 millones, el monto de inversión comprometida más alto desde el año 2018”, señaló.

El Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, refirió que para 2024, ProInversión tiene como meta adjudicar alrededor de US$ 8.000 millones en nuevos proyectos.

De este monto, US$ 4.200 millones corresponderían a las adjudicaciones en transporte como: el Anillo Vial Periférico (US$ 2.380 millones), Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona (US$ 405 millones), Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 914 millones), el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 340 millones) y el proyecto Terminal Portuario de Chimbote (US$ 172 millones).

Resultados 2023

De otro lado, indicó que la inversión en infraestructura de transporte alcanzó los US$ 723 millones al cierre de 2023, según cifras del Ositran.

“El resultado, el cual fue 30% más respecto al 2022, estuvo por encima de lo que estábamos esperando, en parte debido por el alto nivel de inversión registrado en diciembre -el segundo monto de inversión mensual más alto desde mayo de 2021-, así como también por el buen desempeño de la inversión en proyectos representativos como la Línea 2 del Metro de Lima”, explicó.

Refirió que en términos anuales, el resultado de 2023 es el segundo monto de inversión más alto desde el año 2016 (US$ 880 millones), cuando se registró el monto de inversión más alto en términos históricos.

“El resultado de 2023 estuvo impulsado por el mayor monto invertido en los segmentos de infraestructura ferroviaria, portuaria, y aeroportuaria, siendo acotado por la menor inversión en infraestructura vial”, puntualizó.

Principales proyectos en 2024

Línea 2 del Metro de Lima

En este proyecto se invirtieron US$ 372 millones durante 2023, 50% más respecto a lo invertido en 2022, y el monto anual de inversión más alto desde 2014 -año en el que el proyecto inició inversiones-. Para 2024, la institución financiera prevé que la inversión anual en este proyecto sea de alrededor de US$ 400 millones, e incluso podría ser mayor.

Muelle Norte

El proyecto Terminal Norte Multripropósito del Puerto del Callao cerró el año 2023 con una inversión de US$ 27 millones, duplicando lo invertido en 2022. Asimismo, el monto invertido fue el más alto desde el año 2016 (US$ 111 millones), aunque aún está por debajo del monto máximo invertido en este proyecto (US$ 126 millones).

Al cierre de 2023, el avance general del proyecto llegó al 32,6%, restando por invertir aproximadamente US$ 960 millones, según cifras de Ositran. Para 2024 el proyecto superaría la inversión registrada en 2023.

Puerto de Chancay

Este proyecto de inversión privada -a cargo de la empresa china Cosco Shipping Ports- continúa desarrollando obras de la primera etapa con la finalidad de que estén concluidas para finales de 2024, durante la realización del Foro APEC.

El proyecto, que contempla una inversión de cerca de US$ 1.300 millones en su primera etapa -de un total de aproximadamente US$ 3.500 millones ha retomado las obras del túnel que conectará el puerto con la carretera Panamericana Norte.

Anillo Vial Periférico

Proyecto de inversión en infraestructura vial cuya implementación demandaría una inversión de alrededor de US$ 2.380 millones. En la actualidad el proyecto está a la espera de la presentación de posibles terceros interesados en su desarrollo.

De no presentarse alguna empresa que quiera participar, la iniciativa privada se adjudicaría en abril al consorcio que presentó la propuesta. De presentarse nuevos interesados, se daría un proceso de evaluación de propuestas y el proyecto se adjudicaría para el cuarto trimestre 2024.

Chavimochic III Etapa

El proyecto de inversión agrícola se desarrollará mediante la modalidad de Gobierno a Gobierno. Cabe anotar que a inicios del presente año se adjudicó parte de la ejecución e implementación del proyecto al Gobierno de Canadá. En conjunto, se espera que la inversión para completar la tercera etapa del proyecto sumaría alrededor de US$ 750 millones, monto que podría variar, dependiendo de la evaluación final del expediente técnico.