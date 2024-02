Julio Friedmann de ENAP y el panorama para el petróleo en Chile: “Enfrentaremos un 2024 muy desafiante”

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) reportó este viernes sus resultados económicos de 2023, con un Ebitda de US$ 1.413,5 millones, el más grande en la historia de la empresa estatal; utilidades por US$ 565,8 millones y una reducción de su deuda consolidada en US$ 602 millones.

Lo anterior, dijo Julio Friedmann, gerente general de la petrolera estatal, “en un complejo escenario a nivel mundial y local”.

El Ebitda 2023 es 2,5% superior al de 2022 y si bien las utilidades del periodo tuvieron una leve disminución respecto de los US$ 575,3 millones del año anterior, este resultado incluye un impairment neto de US$ 113,1 millones por el deterioro en algunos activos de la filial en Argentina (yacimientos de Chubut y Magallanes). Sin este ajuste, las utilidades habrían superado los US$ 680 millones.

“Llegó el momento de sincerar esta situación y es lo que comunicamos hoy”, resaltó Friedmann.

Al mismo tiempo, la gerencia destacó que desean aumentar a 40% la cantidad de crudo importado desde el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén.

Y es que a nivel global, estamos en el campo que ve un cambio de tendencia estructural en esta década con la demanda de petróleo alcanzando su punto máximo a medida que la transición energética erosiona el consumo de combustible, según el último informe de Julius Baer sobre el petróleo.

La firma chilena de refinación petrolera informó, además, que durante el cuarto trimestre de 2023 terminó de materializar una transferencia de recursos al Fisco por US$ 400 millones, solicitado por el ministro de Hacienda como anticipo de utilidades de 2023 y 2024.

De este modo, la compañía destaca el pago de deuda y su aporte al presupuesto nacional al mismo tiempo que avizoran un nuevo año desafiante debido a la interrupción del suministro de crudo debido a conflictos en Egipto y Rusia/Ucrania.

“2024 será un año aún más complejo y, como ya lo hemos dicho, prevemos resultados más estrechos. Nuestro foco, de la mano de nuestros trabajadores/as, estará en la contención de costos y en el fortalecimiento de nuestro desempeño operacional”, informó.

POSITIVOS RESULTADOS

En el desglose por unidad de negocio, la línea de Refinación y Comercialización (R&C) obtuvo un resultado antes de impuesto (RAI) de US$ 769 millones, comparado positivamente con los US$ 629,8 millones del año anterior. ENAP lo explica, principalmente, por un aumento de 27% en las ventas de producción propia, menores márgenes internacionales de refinación y costos más altos de distribución, debido a mayores precios y costos logísticos.

En tanto, la línea de Exploración y Producción (E&P) por sus operaciones en el exterior, obtuvo resultados con una pérdida de US$ 33 millones, por el reconocimiento de un deterioro bruto de activos en la filial de Argentina, por US$ 174 millones.

Mientras que la línea de E&P de Enap Magallanes obtuvo utilidades por US$ 28 millones, cuando en 2022 esa cifra fue de US$ 56,5 millones. Este resultado, explica ENAP, es por los menores precios de condensado y de licuables y por los mayores costos de operación y mantenimiento.

Adicionalmente, el resultado de las operaciones en Egipto estuvo afectado por la disminución de 17% del precio del Brent, con respecto al período anterior. Las operaciones de Ecuador aportaron un margen bruto de US$ 119 millones, en línea con el año 2022.

Es debido a esto que la compañía reformuló su plan quinquenal 2024-2028 de inversiones a la luz de los acontecimientos externos, básicamente márgenes de refinación que ha ido cayendo versus costos de fletes que van en ascenso debido al panorama político global, lo que los impulsará a aumentar en 5% la producción de sus refinerías respecto de 2023.

Por otro lado, en materia de deuda, la que en total asciende a unos US$ 3.800 millones —menos de 3 veces su ebitda— este año no se contemplan vencimientos, y se trabajará por seguir reduciéndola.

Al respecto Friedmann señaló que trabajarán para hacer la operación estable: “Prevemos que los resultados [favorables] de 2024 no se repetirán, pero los podemos compensar (...) Todo indica que debemos acostumbrarnos a lidiar con esos problemas [externos desafiantes]”, agregó Friedmann.

HIDRÓGENO VERDE

ENAP destacó además el inicio de un estudio de impacto ambiental para el dragado de las bahía de San Vicente, que tiene por objetivo hacer más eficiente la operación y recibir buques de mayor calado.

Respecto del hidrógeno verde, lo que fue calificado por Friedman como una real competencia entre naciones productoras sudamericanas, destacó la existencia de los acuerdos de uso de infraestructura en Laredo y De Gregorio en la zona de Magallanes al extremo sur de Chile.

Además recordó la firma de un MOU (Memorándums de Entendimiento) para el uso del terminal Clarence en Isla del Fuego, orientado a realizar un desarrollo en privados para producir 1,5 mW combustibles sintéticos a fines de este año con las firmas alemanas Ferrotal y Megatech para la producción de combustible en bajo contenido de carbono.